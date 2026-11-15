Come vedere Macedonia del Nord-Slovenia con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League B - Game Week 6 16 nov 2026 - 14:45 Todor Proeski Arena

La Macedonia del Nord ospita la Slovenia alla Todor Proeski Arena di Skopje per una sfida del Gruppo 1 della Lega B di UEFA Nations League: in vetta resta poco per cui giocare, ma c’è ancora in palio l’orgoglio.

La squadra di Goce Sedloski ha vissuto una campagna disastrosa. La Macedonia del Nord ha perso tutte e cinque le partite disputate in Nations League ed è ultima nel girone: ha subito molti goal lungo tutto il percorso e ne ha segnati soltanto una manciata nell’intera finestra di gare.

La Slovenia arriva a Skopje con la propria situazione in Nations League già definita per questa finestra. Nella precedente partita, la squadra di Bostjan Cesar ha pareggiato 0-0 con la Svizzera a Maribor, un risultato sufficiente agli svizzeri per conquistare la promozione in Lega A.

Per la Slovenia, il pareggio ha prolungato una serie di risultati altalenanti. Si presenta a questa sfida con una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite e cercherà di chiudere la fase a gironi con un risultato positivo.

I precedenti sorridono alla Slovenia, che a settembre ha battuto la Macedonia del Nord per 2-0 nella gara d’andata. Quella è stata la sua prestazione più convincente nella fase a gironi e indica l’obiettivo degli ospiti anche per questa sfida.

Con la Svizzera già promossa e l’ultima partita della Scozia contro gli svizzeri come altro incontro degno di nota, questa sfida avrà conseguenze limitate sulla classifica del girone, ma resta un confronto agonisticamente significativo di Nations League.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere Macedonia del Nord-Slovenia in diretta.

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