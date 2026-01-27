Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Europa League
team-logoMaccabi Tel Aviv
TSC Arena
team-logoBologna
Watch it on NOWWatch it on Sky Sport
Matteo Occhiuto

Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Europa League tra Maccabi Tel Aviv e Bologna: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Ultima giornata di League Phase in Europa League per il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblu saranno in campo giovedì contro il Maccabi Tel Aviv, giocando sul campo neutro di Backa Topola. Gli israeliani sono ultimi in classifica, con un solo punto conquistato fino a qui: eliminazione già scritta. Il Bologna, invece, vuol vincere per provare a entrare nelle prime 8: un successo, perlomeno, garantirebbe il playoff da testa di serie, per gli ottavi servono incroci favorevoli sugli altri campi.

Il match, ovviamente, si disputa in Serbia e in campo neutro.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Maccabi Tel Aviv-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Sarà Sky Sport la casa dell’Europa League 2025/26. La sfida fra Maccabi Tel Aviv e Bologna sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, canale 201, o su Sky Sport Calcio, canale 253 in esclusiva assoluta. Inoltre, la gara sarà inserita nella Diretta Gol Europa League.

Europa League
Maccabi Tel Aviv crest
Maccabi Tel Aviv
MTA
Bologna crest
Bologna
BOL

Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare le partite in esclusiva dell’Europa League. Per poter vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Maccabi Tel Aviv-Bologna: ora di inizio

crest
Europa League - Europa League
TSC Arena

La gara fra Maccabi Tel Aviv e Bologna, valida per l’ottava e ultima giornata della League Phase di UEFA Europa League, si giocherà giovedì 29 gennaio, alla TSC Arena di Backa Topola in Serbia, con fischio d’inizio ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Maccabi Tel Aviv - Bologna

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • Z. Lazetic

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Italiano

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabile formazione Maccabi Tel Aviv

Negli israeliani previste diverse rotazioni, con un 4-3-3 che dovrebbe prevedere Noy, Abu Farhi e Yehezkai giocare dal primo minuto.

MACCABI (4-3-3): Mishpati; Ben Hamo, Shlomo, Dos Santos, Revivo; Ben Harosh, Lederman, Peretz; Noy, Abu Farhi, Yehezkai. All. Roman

Probabile formazione Bologna

Il Bologna cercherà di ottenere 3 punti in Serbia per piazzarsi al meglio nella classifica finale dell’UEFA Europa League. Castro potrebbe tornare a disposizione e prendersi la maglia da titolare: Italiano non sembra orientato a far turnover, dal momento che poi contro il Milan si giocherà martedì sera

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Forma

MTA
-Forma

Goal segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

BOL
-Forma

Goal segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Bologna senza vittorie nelle ultime 3 gare giocate, con 2 ko e un pari. Ultimo successo europeo a Vigo, nel mese di dicembre. Il Maccabi, invece, viene da 3 sconfitte di fila, di cui una col Friburgo in Europa League. 

Partite tra le due squadre

Sfida inedita fra Maccabi e Bologna.

Classifica

Bologna quindicesimo nella League Phase di Europa League con 12 punti, Maccabi ultimo a quota 1.

Pubblicità
0