Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Ultima giornata di League Phase in Europa League per il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblu saranno in campo giovedì contro il Maccabi Tel Aviv, giocando sul campo neutro di Backa Topola. Gli israeliani sono ultimi in classifica, con un solo punto conquistato fino a qui: eliminazione già scritta. Il Bologna, invece, vuol vincere per provare a entrare nelle prime 8: un successo, perlomeno, garantirebbe il playoff da testa di serie, per gli ottavi servono incroci favorevoli sugli altri campi.
Il match, ovviamente, si disputa in Serbia e in campo neutro.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Maccabi Tel Aviv-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming
Sarà Sky Sport la casa dell’Europa League 2025/26. La sfida fra Maccabi Tel Aviv e Bologna sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, canale 201, o su Sky Sport Calcio, canale 253 in esclusiva assoluta. Inoltre, la gara sarà inserita nella Diretta Gol Europa League.
Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare le partite in esclusiva dell’Europa League. Per poter vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.
Maccabi Tel Aviv-Bologna: ora di inizio
La gara fra Maccabi Tel Aviv e Bologna, valida per l’ottava e ultima giornata della League Phase di UEFA Europa League, si giocherà giovedì 29 gennaio, alla TSC Arena di Backa Topola in Serbia, con fischio d’inizio ore 21:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Maccabi Tel Aviv
Negli israeliani previste diverse rotazioni, con un 4-3-3 che dovrebbe prevedere Noy, Abu Farhi e Yehezkai giocare dal primo minuto.
MACCABI (4-3-3): Mishpati; Ben Hamo, Shlomo, Dos Santos, Revivo; Ben Harosh, Lederman, Peretz; Noy, Abu Farhi, Yehezkai. All. Roman
Probabile formazione Bologna
Il Bologna cercherà di ottenere 3 punti in Serbia per piazzarsi al meglio nella classifica finale dell’UEFA Europa League. Castro potrebbe tornare a disposizione e prendersi la maglia da titolare: Italiano non sembra orientato a far turnover, dal momento che poi contro il Milan si giocherà martedì sera
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
Forma
Bologna senza vittorie nelle ultime 3 gare giocate, con 2 ko e un pari. Ultimo successo europeo a Vigo, nel mese di dicembre. Il Maccabi, invece, viene da 3 sconfitte di fila, di cui una col Friburgo in Europa League.
Partite tra le due squadre
Sfida inedita fra Maccabi e Bologna.
Classifica
Bologna quindicesimo nella League Phase di Europa League con 12 punti, Maccabi ultimo a quota 1.