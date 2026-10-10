Dove vedere Liverpool-Manchester City in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Premier League - Game Week 6 11 ott 2026 - 11:30 Anfield

La partita è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura.

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Liverpool-Manchester City: domenica 11 ottobre ore 17.30

Ad Anfield va in scena uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Premier League: Liverpool e Manchester City si sfidano in un confronto diretto che potrebbe dire molto sugli equilibri del campionato.

I Reds arrivano all'appuntamento in condizioni non ottimali sul piano fisico. Andoni Iraola deve fare i conti con un'emergenza in attacco: Alexander Isak e Cody Gakpo sono entrambi out, e il tecnico dovrà trovare una soluzione. Bradley Barcola, acquistato in estate per 123 milioni di sterline, è invece stato al centro delle polemiche dopo le sue prestazioni in questo avvio di stagione ma Iraola ha difeso pubblicamente il giocatore, confermando la fiducia del club nei suoi confronti.

Il City, capolista in Premier League, si presenta invece con ben sette vittorie consecutive ma sullo sfondo rimane la vicenda legale che coinvolge i Citizens: Gary Neville ha avvertito che un'ulteriore dilazione del procedimento potrebbe generare forti tensioni nel mondo del calcio inglese, mentre il whistleblower Rui Pinto, figura centrale nell'inchiesta, è tornato sotto protezione dopo aver temuto per la propria incolumità.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Liverpool, Iraola deve gestire una lunga lista di assenti. Il probabile undici titolare prevede Alisson Becker in porta, una difesa con Ronald Araujo, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez, e un centrocampo con Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister. In attacco spazio a Victor Munoz, Bradley Barcola e Florian Wirtz.

Il Manchester City, guidato da Enzo Maresca, recupera quasi tutti i titolari ma non avrà Phil Foden per squalifica. La formazione probabile vede Gianluigi Donnarumma tra i pali, Marc Guehi, Ruben Dias, Matheus Nunes e Josko Gvardiol in difesa, con Elliot Anderson ed Enzo Fernandez a centrocampo e Rayan Cherki, Jeremy Doku e Iliman Ndiaye a supporto di Erling Haaland.

Stato di forma

Il Liverpool arriva a questa sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate tra tutte le competizioni. I Reds hanno pareggiato 0-0 contro il Fulham in Premier League, ma hanno poi battuto il Bournemouth (0-1) e il Tottenham in Coppa di Lega (3-1).

Il Manchester City ha vinto tutte e cinque le ultime gare. I Citizens hanno travolto il Norwich 5-0 in Coppa di Lega e il Sunderland 5-3 in campionato mentre in precedenza avevano battuto il Manchester United (0-1) e il Porto in Champions League (0-2).

Precedenti

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre, il Manchester City ha nettamente dominato la serie. L'ultimo incontro, disputato in FA Cup nell'aprile 2026, si è concluso con un netto 4-0 in favore dei Citizens. Guardando all'insieme degli ultimi cinque confronti, il City ha vinto tre volte contro le due vittorie del Liverpool. Anfield ha regalato una vittoria ai Reds nell'ultimo incrocio casalingo di campionato, ma la tendenza recente premia con chiarezza la squadra di Maresca.

Classifica





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