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EFL Cup
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Liverpool-Chelsea in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di EFL Cup tra Liverpool e Chelsea: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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EFL Cup - Game Week 4
Anfield

La partita è disponibile in diretta streaming su COMO TV. Di seguito il link per accedere alla copertura live della sfida di Carabao Cup.

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Liverpool-Chelsea: mercoledì 28 ottobre 21

Liverpool e Chelsea si affrontano ad Anfield nella fase a eliminazione diretta della Carabao Cup. La sfida mette di fronte due squadre che arrivano all'appuntamento in condizioni molto diverse.

I Reds di Andoni Iraola sono in grande forma. Il successo per 2-0 sul Brighton nell'ultimo turno di Premier League ha prolungato la striscia positiva a quattro vittorie in tutte le competizioni, confermando la solidità di una squadra che ha già trovato una identità precisa sotto la guida dello spagnolo.

Chelsea, invece, arriva a Merseyside dopo la sconfitta per 2-0 contro il Tottenham, un risultato che ha interrotto un momento positivo culminato con la netta vittoria per 5-1 sull'AFC Bournemouth. Xabi Alonso dovrà fare a meno di Joao Pedro, il centravanti brasiliano fermato da un infortunio muscolare alla coscia che lo terrà fuori per diverse settimane.

L'assenza di Pedro pesa. Il 25enne era diventato il fulcro del sistema offensivo di Alonso a Stamford Bridge, e la sua mancanza si era già fatta sentire nella sconfitta contro gli Spurs. Danny Welbeck, 35 anni, è atteso dal primo minuto ad Anfield, affiancato dal giovane Estevao tra le opzioni disponibili.

Alonso torna dove è diventato leggenda da calciatore, avendo vinto la Champions League del 2005 con i Reds. Il tecnico basco ha però già chiarito che non si risparmierà: il suo ruolo ora è un altro, e lo vive con piena consapevolezza.

Per Liverpool, la coppa rappresenta un obiettivo concreto. Iraola ha a disposizione una rosa in salute e un Anfield che sa trasformarsi in un fattore determinante nelle serate importanti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Liverpool-Chelsea in diretta streaming e in TV.

Formazioni

Probabili formazioni Liverpool - Chelsea

Allenatore

  • A. Iraola

Per il Liverpool di Andoni Iraola non si segnalano indisponibilità mentre in casa Chelsea, Xabi Alonso dovrà rinunciare a Joao Pedro, out per un infortunio al flessore della coscia che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane. Danny Welbeck, Emmanuel Emegha ed Estevao sono stati convocati per la trasferta ad Anfield e sono disponibili. Ulteriori dettagli sulla formazione probabile saranno aggiunti non appena disponibili.

Stato di forma

LIV

LIV - Forma

MCI
S0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
Gol segnato (subito)
14/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CHE

CHE - Forma

HUL
D2-2
BRE
S3-0
BOU
V5-1
EVE
V0-2
TOT
S0-2
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Liverpool arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con l'unica sconfitta registrata contro il Manchester City per 3-0 in Premier League. I Reds hanno vinto l'ultimo impegno di campionato per 2-0 contro il Brighton, e in precedenza avevano battuto il Villarreal per 4-3 in Champions League.

Chelsea ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite. La sconfitta più recente è arrivata contro il Tottenham per 2-0, mentre il risultato più convincente del periodo rimane il 5-1 rifilato all'AFC Bournemouth.

Precedenti

Testa a testa

LiverpoolPareggioChelsea
2
1
2
Premier League
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Liverpool
LIV
1
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Chelsea
CHE
1
FIN
Premier League
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CHE
2
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1
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Premier League
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CHE
3
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Liverpool
LIV
1
FIN
Premier League
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Liverpool
LIV
2
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Chelsea
CHE
1
FIN
EFL Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
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Liverpool
LIV
1
FIN
6Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando il match di Premier League ad Anfield si concluse 1-1. Considerando gli ultimi cinque incroci, Liverpool e Chelsea si dividono equamente con due vittorie ciascuna e un pareggio. L'unico precedente in Carabao Cup risale al febbraio 2024, quando Liverpool vinse 1-0 a Stamford Bridge.


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