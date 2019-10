Dove vedere Liechtenstein-Italia in tv e streaming

L'Italia, già qualificata per Euro 2020, sfida il Liechtenstein fanalino di coda del gruppo J con soli due punti.

tranquilla e già con il pass per in tasca: il 2-0 con cui è stata battuta la Grecia ha permesso di festeggiare con tre turni d'anticipo il traguardo della qualificazione, frutto di sette vittorie su altrettante partite.

Il prossimo avversario sarà il modesto Liechtenstein che chiude il gruppo J con soli due punti: nessun successo per la piccola nazionale del Principato che è riuscita a strappare due pareggi contro Grecia e Armenia.

L'andata fu un monologo a tinte azzurre: 6-0 il risultato finale firmato dalle reti di Sensi, Verratti, Quagliarella (doppietta), Kean e Pavoletti. In quell'occasione l'attaccante della divenne il marcatore più anziano nella storia della Nazionale (36 anni e 2 mesi).

C'è soltanto un precedente tra Liechtenstein e Italia giocato a Vaduz e risale al 12 novembre 2016 (valido per le qualificazioni mondiali): finì 0-4 in favore degli azzurri con Belotti, Immobile e Candreva sugli scudi. Nel computo generale l'Italia non ha mai subìto goal in tre incontri, segnandone ben quindici.

QUANDO SI GIOCA LIECHTENSTEIN-ITALIA

Liechtenstein-Italia si giocherà martedì 15 ottobre 2019 al 'Rheinpark Stadion' di Vaduz. Fischio d'inizio fissato per le ore 20:45. Arbitrerà il lettone Andris Treimanis, assistenti i connazionali Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasjonnikovs. Quarto uomo Aleksandrs Golubevs.

DOVE VEDERE LIECHTENSTEIN-ITALIA IN TV E STREAMING

Liechtenstein-Italia sarà visibile in diretta esclusiva sulla Rai , precisamente al canale Rai 1. Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:35, subito dopo il TG1. Telecronaca di Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

In alternativa si potrà assistere alla partita in su RaiPlay , piattaforma online completamente gratuita che consente di guardare tutti i programmi della Rai in mobilità su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LIECHTENSTEIN-ITALIA

Padroni di casa con Gubser e Salanovic come coppia offensiva, Hasler in posizione leggermente più arretrata nelle vesti di rifinitore. Difesa a tre con Malin, Kaufmann e Göppel.

Mancini darà spazio alle seconde linee: Sirigu tra i pali, difesa rivoluzionata con Di Lorenzo e Biraghi sulle fasce e Romagnoli al centro, con Mancini che insidia Bonucci. A centrocampo possibile debutto per Tonali, Zaniolo e Cristante i due interni. Davanti spazio per Belotti con Bernardeschi ed El Shaarawy esterni.

LIECHTENSTEIN (3-4-1-2): Büchel; Malin, Kaufmann, Göppel; Rechsteiner, Büchel, Polverino, Meier; Hasler; Gubser, Salanovic. Ct. Kolviðsson

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Tonali, Cristante; Bernardeschi, Belotti, El Shaarawy.