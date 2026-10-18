Premier League - Game Week 7 18 ott 2026 - 09:00 Elland Road

La partita è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in streaming e in televisione.

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Leeds United-Manchester United: data e orario

Leeds United e Manchester United si affrontano a Elland Road in una sfida di Premier League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. I padroni di casa occupano la settima posizione in classifica, mentre gli ospiti si trovano nella parte bassa della graduatoria al tredicesimo posto.

Daniel Farke ha consolidato la sua posizione alla guida del Leeds, con il club che ha raggiunto un accordo di massima per estendere il contratto del tecnico tedesco fino al 2029. Una stabilità che si riflette nel percorso dei Whites, tornati in Premier League e ormai affermati nel massimo campionato inglese.

Dall'altra parte, Michael Carrick vive un momento di forte pressione. Nominato allenatore permanente in estate, il tecnico dei Red Devils ha collezionato risultati deludenti che hanno lasciato il club nella metà bassa della classifica, con voci sempre più insistenti sul suo futuro alla guida della squadra.

Lisandro Martinez è al centro delle cronache anche per ragioni extracampo: il difensore argentino aveva duramente attaccato il consiglio di amministrazione del club dopo la sconfitta in Champions League contro l'Atletico Madrid, scatenando un caso che ha coinvolto anche leggende del club.

Brenden Aaronson, nel frattempo, attraversa un periodo complicato a Elland Road. Nonostante il rinnovo contrattuale firmato di recente, lo statunitense fatica a trovare continuità sotto la gestione Farke e ha perso posizioni nelle gerarchie offensive dei Whites.

Una partita tra due squadre che arrivano da percorsi recenti contrastanti, con motivazioni diverse ma ugualmente pressanti. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Leeds, Daniel Farke dovrà fare a meno di Mateo Joseph, Joe Rodon e Daniel James, tutti indisponibili per infortunio. Il tecnico tedesco dovrebbe schierare dal primo minuto James Trafford in porta, con una difesa composta da Nico Elvedi, James Justin e Tarik Muharemovic. Jayden Bogle, Ao Tanaka, Gabriel Gudmundsson, Ethan Ampadu e Anton Stach formeranno la linea di centrocampo, con Dominic Calvert-Lewin e Noah Okafor in attacco.

Michael Carrick deve invece fare i conti con una lunga lista di assenti: Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Kobbie Mainoo e Luke Shaw sono tutti out per infortunio. Il probabile undici titolare del Manchester United dovrebbe vedere Senne Lammens tra i pali, Lisandro Martinez, Harry Maguire e Leny Yoro in difesa, con Diogo Dalot terzino. A centrocampo spazio a Matheus Cunha, Youri Tielemans, Andrey Santos e Bruno Fernandes, mentre Amad Diallo e Bryan Mbeumo agiranno in avanti.

Stato di forma

Il Leeds arriva a questa partita con un ruolino di marcia recente di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I Whites hanno conquistato il risultato più brillante del periodo battendo il Newcastle United per 4-1, prima di cedere all'Arsenal per 2-1 nell'ultimo impegno di campionato. In totale, la squadra di Farke ha segnato sette gol e ne ha subiti undici nelle ultime cinque partite.

Il Manchester United ha raccolto un solo pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, un rendimento che racconta le difficoltà del momento. I Red Devils non vincono da tempo: l'ultimo risultato utile è il pareggio per 1-1 contro il Tottenham Hotspur, mentre la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid in Champions League ha aggravato ulteriormente la situazione. Nelle cinque partite considerate, la squadra di Carrick ha segnato tre gol e ne ha incassati otto.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale ad agosto 2026, un'amichevole terminata 1-1. In Premier League, l'ultimo precedente è del 13 aprile 2026, quando il Leeds si impose per 2-1 a Old Trafford. Considerando le ultime cinque sfide tra le due formazioni, il bilancio è complessivamente equilibrato, con il Manchester United che vanta una vittoria in amichevole per 2-0 risalente al luglio 2023.

Classifica





In Premier League, il Leeds United occupa la settima posizione, mentre il Manchester United è tredicesimo. I Whites partono quindi da una posizione di maggiore solidità in classifica, mentre i Red Devils hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona di difficoltà.





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