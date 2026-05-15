Dove vedere Lecco-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Lecco e Catania si ritrovano avversarie nella prima sfida dei playoff di Serie C. I blucelesti hanno superato i primi due ostacoli della post-season, battendo Giana Erminio e Pianese in doppia sfida.
Il Catania, invece, entra in gioco adesso, dopo il secondo posto nella regular season del girone C.
Chi riuscirà a prevalere nella doppia sfida, invece, affronterà una fra Potenza e Ascoli.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Lecco-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Lecco-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Il match, inoltre, sarà trasmesso anche da RAI: sul digitale terrestre, al canale 58, e in streaming sui raiplay.
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Lecco-Catania: ora di inizio
La gara fra Lecco e Catania, valida per l’andata del Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C, si giocherà domenica 17, allo stadio Rigamonti-Ceppi, con fischio d’inizio ore 20:45.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Lecco
LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Urso, Zanellato, Mallamo, Metlika, Kritta; Konate, Kritta. All. Valente
Probabile formazione Catania
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Allegretto, Pieraccini; Raimo, Jimenez, Di Noia, Celli; D'Ausilio, Cicerelli; Forte. All. Toscano