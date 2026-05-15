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Dove vedere Lecco-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Lecco vs Catania
Lecco
Catania
Serie C

Come guardare la partita dei playoff di Serie C tra Lecco e Catania: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Lecco e Catania si ritrovano avversarie nella prima sfida dei playoff di Serie C. I blucelesti hanno superato i primi due ostacoli della post-season, battendo Giana Erminio e Pianese in doppia sfida.

Il Catania, invece, entra in gioco adesso, dopo il secondo posto nella regular season del girone C.

Chi riuscirà a prevalere nella doppia sfida, invece, affronterà una fra Potenza e Ascoli.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Lecco-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Lecco
LEC
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Catania
CAT
Lecco-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Lecco-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Il match, inoltre, sarà trasmesso anche da RAI: sul digitale terrestre, al canale 58, e in streaming sui raiplay.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lecco-Catania: ora di inizio

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Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Lecco e Catania, valida per l’andata del Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C, si giocherà domenica 17, allo stadio Rigamonti-Ceppi, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Lecco

LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Urso, Zanellato, Mallamo, Metlika, Kritta; Konate, Kritta. All. Valente

Probabile formazione Catania

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Allegretto, Pieraccini; Raimo, Jimenez, Di Noia, Celli; D'Ausilio, Cicerelli; Forte. All. Toscano

Forma

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

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