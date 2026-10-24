Dove vedere Lecce-Juventus in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 8 25 ott 2026 - 13:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Juventus sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere Lecce-Juventus con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Lecce-Juventus: domenica 25 ottobre ore 18.30

Il Lecce ospita la Juventus allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce in una sfida di Serie A che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre.

I giallorossi di Eusebio Di Francesco cercano continuità dopo il convincente 3-0 rifilato all'Udinese nell'ultima giornata, un risultato che ha interrotto una serie negativa.

La Juventus di Luciano Spalletti arriva in Puglia in un momento di evidente difficoltà. Dopo il pesante ko per 3-0 contro la Lazio in Serie A, i bianconeri non sono riusciti a riscattarsi nemmeno in Europa League, fermandosi sul 2-2 contro il Rennes in una gara che ha lasciato strascichi polemici e fisici.

Spalletti deve fare i conti con un'infermeria sempre più affollata. Agli infortuni già noti si sono aggiunti quelli di Zeki Celik, uscito all'intervallo contro il Rennes dopo aver segnato il gol del vantaggio, e di Nico Gonzalez, infortunatosi nonostante fosse entrato a partita in corso. In totale, la Juventus ha già registrato 16 infortuni da inizio stagione.

In attacco, il tecnico bianconero dovrà scegliere come gestire il tandem Woltemade-Kolo Muani, schierato insieme per la prima volta dall'inizio contro il Rennes: il tedesco ha brillato con un gol e un assist, mentre il francese ha faticato a incidere.

I bianconeri non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono restare agganciati alle zone alte della classifica. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in streaming.

Formazioni

Il Lecce di Di Francesco dovrà rinunciare a Berisha, Ilic, Coulibaly e Santiago Pierotti per infortunio. Il tecnico giallorosso dovrebbe affidarsi al seguente undici probabile: Falcone; Gallo, Tiago Gabriel, Gaspar, Veiga; Kaba, Ngom, Maleh; Geubbels, Fatah, N'Dri.

La Juventus si presenta con una lunga lista di assenti: out per infortunio Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Kamil Grabara, Chico Conceicao, Arkadiusz Milik, Zeki Celik e Nico Gonzalez. Spalletti dovrebbe schierare dall'inizio: Vicario; Lucumí, Bremer, Kalulu; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade-Kolo Muani.

Stato di forma

Il Lecce arriva a questa sfida dal 3-0 sull'Udinese nell'ultimo turno di campionato, ma in precedenza avevano ceduto al Bologna per 2-1 e subito un netto 3-0 dal Milan.

La Juventus dall'altra parte registra una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il pareggio per 2-2 contro il Rennes in Europa League è il risultato più recente, preceduto dalla sconfitta per 3-0 contro la Lazio in Serie A.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 9 maggio 2026, quando la Juventus si impose per 1-0 in casa del Lecce in Serie A. Considerando gli ultimi cinque incroci in campionato, la Juventus ha ottenuto due vittorie contro un solo successo del Lecce, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica





In Serie A, il Lecce è a braccetto con l'Atalanta a quota nove punti mentre la Juventus ne ha due in più ed è ottava: i bianconeri inseguono le prime posizioni e non possono permettersi di perdere ulteriore terreno, mentre i giallorossi puntano ad allontanarsi dalla zona calda della classifica.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV