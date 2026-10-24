Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoLecce
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
team-logoJuventus
Guarda su DAZNGuarda su NOW
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Lecce-Juventus in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Lecce e Juventus: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie A - Game Week 8
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Juventus sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

DAZN

DAZN

Iscriviti!

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Lecce-Juventus con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Lecce-Juventus: domenica 25 ottobre ore 18.30

Il Lecce ospita la Juventus allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce in una sfida di Serie A che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre.

I giallorossi di Eusebio Di Francesco cercano continuità dopo il convincente 3-0 rifilato all'Udinese nell'ultima giornata, un risultato che ha interrotto una serie negativa.

La Juventus di Luciano Spalletti arriva in Puglia in un momento di evidente difficoltà. Dopo il pesante ko per 3-0 contro la Lazio in Serie A, i bianconeri non sono riusciti a riscattarsi nemmeno in Europa League, fermandosi sul 2-2 contro il Rennes in una gara che ha lasciato strascichi polemici e fisici.

Spalletti deve fare i conti con un'infermeria sempre più affollata. Agli infortuni già noti si sono aggiunti quelli di Zeki Celik, uscito all'intervallo contro il Rennes dopo aver segnato il gol del vantaggio, e di Nico Gonzalez, infortunatosi nonostante fosse entrato a partita in corso. In totale, la Juventus ha già registrato 16 infortuni da inizio stagione.

In attacco, il tecnico bianconero dovrà scegliere come gestire il tandem Woltemade-Kolo Muani, schierato insieme per la prima volta dall'inizio contro il Rennes: il tedesco ha brillato con un gol e un assist, mentre il francese ha faticato a incidere.

I bianconeri non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono restare agganciati alle zone alte della classifica. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Lecce - Juventus

4-3-3
Lecce crest
Lecce
LEC
page.match.formation.title
Juventus crest
Juventus
JUV
3-4-1-2
W. FalconeW. FalconeA. GalloA. GalloD. VeigaD. VeigaGabrielGabrielK. GasparK. GasparO. NgomO. NgomM. KabaM. KabaY. MalehY. MalehW. GeubbelsW. Geubbelsteam-logoA. FatahK. N'DriK. N'DriG. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerA. CambiasoA. CambiasoK. AlajbegovicK. AlajbegovicP. SarrP. SarrW. McKennieW. McKennieD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
4-3-3
Lecce

Formazione titolare

Juventus

Allenatore

  • E. Di Francesco
  • L. Spalletti

Il Lecce di Di Francesco dovrà rinunciare a Berisha, Ilic, Coulibaly e Santiago Pierotti per infortunio. Il tecnico giallorosso dovrebbe affidarsi al seguente undici probabile: Falcone; Gallo, Tiago Gabriel, Gaspar, Veiga; Kaba, Ngom, Maleh; Geubbels, Fatah, N'Dri.

La Juventus si presenta con una lunga lista di assenti: out per infortunio Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Kamil Grabara, Chico Conceicao, Arkadiusz Milik, Zeki Celik e Nico Gonzalez. Spalletti dovrebbe schierare dall'inizio: Vicario; Lucumí, Bremer, Kalulu; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade-Kolo Muani.

Stato di forma

LEC

LEC - Forma

CGL
S1-0
MON
V3-2
MIL
S3-0
BOL
S1-2
UDI
V0-3
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
JUV

JUV - Forma

CRE
S0-1
CGL
D1-1
CEL
V1-2
LAZ
S0-3
REN
D2-2
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Lecce arriva a questa sfida dal 3-0 sull'Udinese nell'ultimo turno di campionato, ma in precedenza avevano ceduto al Bologna per 2-1 e subito un netto 3-0 dal Milan.

La Juventus dall'altra parte registra una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il pareggio per 2-2 contro il Rennes in Europa League è il risultato più recente, preceduto dalla sconfitta per 3-0 contro la Lazio in Serie A.

Precedenti

Testa a testa

LeccePareggioJuventus
0
2
3
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Lecce badge
Lecce
LEC
1
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Lecce badge
Lecce
LEC
1
FIN
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
1
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
FIN
3Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 9 maggio 2026, quando la Juventus si impose per 1-0 in casa del Lecce in Serie A. Considerando gli ultimi cinque incroci in campionato, la Juventus ha ottenuto due vittorie contro un solo successo del Lecce, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
7610219+1219
V
V
D
V
V
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
V
V
V
D
V
3
RomaRomaROM
7520163+1317
V
D
D
V
V
4
MilanMilanMIL
7430147+715
V
D
V
D
D
5
ComoComoCOM
8431127+515
D
V
D
S
V
6
CagliariCagliariCGL
842267-114
D
S
D
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
D
S
9
JuventusJuventusJUV
732298+111
S
D
V
S
D
10
NapoliNapoliNAP
7313107+310
S
V
D
V
S
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
S
V
S
S
S
12
SassuoloSassuoloSAS
82331214-29
D
S
D
S
V
13
LecceLecceLEC
7304912-39
V
S
S
V
S
14
MonzaMonzaMON
82151518-37
S
V
S
V
S
15
BolognaBolognaBOL
8134610-46
D
S
V
D
S
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
S
S
S
S
S
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
S
V
S
D
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
S
S
D
V
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
S
S
V
S
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A, il Lecce è a braccetto con l'Atalanta a quota nove punti mentre la Juventus ne ha due in più ed è ottava: i bianconeri inseguono le prime posizioni e non possono permettersi di perdere ulteriore terreno, mentre i giallorossi puntano ad allontanarsi dalla zona calda della classifica.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google