Dove vedere Lazio-Parma Calcio 1913 in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 8 24 ott 2026 - 14:45 Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Parma è trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la gara.

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Lazio-Parma Calcio 1913: sabato 24 ottobre ore 20.45

La Lazio di Gennaro Gattuso ospita il Parma allo Stadio Olimpico di Roma in una sfida di Serie A che arriva in un momento di stagione molto diverso per le due squadre.

I biancocelesti sono reduci da un avvio di campionato straordinario. La vittoria per 3-0 sul campo della Juventus all'Allianz Stadium ha confermato le ambizioni della squadra di Gattuso, che condivide la vetta della classifica con l'Inter dopo sette giornate.

Il tridente offensivo ha fatto la differenza contro la Juve: Isaksen è stato imprendibile, Noslin ha confermato il suo ottimo momento di forma e Zaccagni ha contribuito con un cross decisivo sul gol del vantaggio firmato da Provstgaard. La Lazio non sembra avere intenzione di rallentare.

Il Parma, invece, attraversa un periodo difficile. I ducali di Alberto Gilardino hanno incassato due sconfitte consecutive in campionato, l'ultima delle quali è il pesante 3-0 subito in casa contro il Torino, con Giovanni Simeone protagonista assoluto con una doppietta. La squadra emiliana è un solo punto sopra il Venezia ultimo in classifica e ha un disperato bisogno di punti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

La Lazio di Gattuso deve rinunciare a Gudmundsson, Furlanetto, Rovella e Marusic per infortunio. Il probabile undici biancoceleste prevede Mandas in porta, con Sutalo, Provstgaard, Tavares e Floriani Mussolini in difesa, Taylor, Belahyane e Frattesi a centrocampo, e il tridente composto da Isaksen, Noslin e Zaccagni.

Il Parma di Gilardino è privo di Nicolussi Caviglia e Almqvist per infortunio. La formazione probabile dei ducali dovrebbe vedere Corvi tra i pali, con Del Prato, Troilo, Diego Carlos in difesa, Valeri, Bernabè, Fabbian, Keita e Britschgi a centrocampo, e Romero e Lontani in attacco. Aggiornamenti potrebbero arrivare nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Lazio viene da due vittorie consecutive, per 3-0 contro la Juventus e per 3-1 sul Monza mentre il Parma arriva da due sconfitte per 3-0 contro Torino e Inter, con l'unico successo recente rappresentato dal 2-1 contro il Genoa.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando la sfida all'Olimpico si concluse sull'1-1 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio è favorevole alla Lazio con tre vittorie contro una del Parma, completato da un pareggio.

Classifica





In Serie A la Lazio condivide il vertice con l'Inter, mentre il Parma è penultimo in classifica con Udinese, Genoa e Fiorentina e cerca punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione.





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