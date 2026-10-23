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Serie A
team-logoLazio
Stadio Olimpico, Roma
team-logoParma Calcio 1913
Guarda su DAZNGuarda su NOW
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Lazio-Parma Calcio 1913 in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Lazio e Parma Calcio 1913: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 8
Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Parma è trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la gara.

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Lazio-Parma Calcio 1913: sabato 24 ottobre ore 20.45

La Lazio di Gennaro Gattuso ospita il Parma allo Stadio Olimpico di Roma in una sfida di Serie A che arriva in un momento di stagione molto diverso per le due squadre.

I biancocelesti sono reduci da un avvio di campionato straordinario. La vittoria per 3-0 sul campo della Juventus all'Allianz Stadium ha confermato le ambizioni della squadra di Gattuso, che condivide la vetta della classifica con l'Inter dopo sette giornate.

Il tridente offensivo ha fatto la differenza contro la Juve: Isaksen è stato imprendibile, Noslin ha confermato il suo ottimo momento di forma e Zaccagni ha contribuito con un cross decisivo sul gol del vantaggio firmato da Provstgaard. La Lazio non sembra avere intenzione di rallentare.

Il Parma, invece, attraversa un periodo difficile. I ducali di Alberto Gilardino hanno incassato due sconfitte consecutive in campionato, l'ultima delle quali è il pesante 3-0 subito in casa contro il Torino, con Giovanni Simeone protagonista assoluto con una doppietta. La squadra emiliana è un solo punto sopra il Venezia ultimo in classifica e ha un disperato bisogno di punti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Lazio - Parma Calcio 1913

4-3-3
Lazio crest
Lazio
LAZ
page.match.formation.title
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-5-2
C. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloO. ProvstgaardO. ProvstgaardN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniK. TaylorK. TaylorR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. NoslinE. CorviE. CorviE. Del PratoE. Del PratoM. TroiloM. TroiloD. CarlosD. CarlosE. ValeriE. ValeriA. BernabeA. BernabeS. BritschgiS. BritschgiG. FabbianG. FabbianM. KeitaM. KeitaD. RomeroD. Romeroteam-logoS. Lontani
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
4-3-3
Lazio

Formazione titolare

Parma Calcio 1913

Allenatore

  • G. Gattuso
  • A. Gilardino

La Lazio di Gattuso deve rinunciare a Gudmundsson, Furlanetto, Rovella e Marusic per infortunio. Il probabile undici biancoceleste prevede Mandas in porta, con Sutalo, Provstgaard, Tavares e Floriani Mussolini in difesa, Taylor, Belahyane e Frattesi a centrocampo, e il tridente composto da Isaksen, Noslin e Zaccagni.

Il Parma di Gilardino è privo di Nicolussi Caviglia e Almqvist per infortunio. La formazione probabile dei ducali dovrebbe vedere Corvi tra i pali, con Del Prato, Troilo, Diego Carlos in difesa, Valeri, Bernabè, Fabbian, Keita e Britschgi a centrocampo, e Romero e Lontani in attacco. Aggiornamenti potrebbero arrivare nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

LAZ

LAZ - Forma

VEN
V0-2
ARE
V2-0
JUV
D3-3
MON
V3-1
JUV
V0-3
Gol segnato (subito)
13/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
PAR

PAR - Forma

MON
D1-1
COM
S2-1
GEN
V2-1
INT
S3-0
TOR
S0-3
Gol segnato (subito)
4/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Lazio viene da due vittorie consecutive, per 3-0 contro la Juventus e per 3-1 sul Monza mentre il Parma arriva da due sconfitte per 3-0 contro Torino e Inter, con l'unico successo recente rappresentato dal 2-1 contro il Genoa.

Precedenti

Testa a testa

LazioPareggioParma Calcio 1913
2
2
1
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
3
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FIN
6Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando la sfida all'Olimpico si concluse sull'1-1 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio è favorevole alla Lazio con tre vittorie contro una del Parma, completato da un pareggio.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
7610219+1219
V
V
D
V
V
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
V
V
V
D
V
3
RomaRomaROM
7520163+1317
V
D
D
V
V
4
MilanMilanMIL
7430147+715
V
D
V
D
D
5
ComoComoCOM
7421127+514
V
D
S
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
D
S
8
CagliariCagliariCGL
741267-113
S
D
V
V
V
9
JuventusJuventusJUV
732298+111
S
D
V
S
D
10
NapoliNapoliNAP
7313107+310
S
V
D
V
S
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
S
V
S
S
S
12
LecceLecceLEC
7304912-39
V
S
S
V
S
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
S
D
S
V
D
14
MonzaMonzaMON
82151518-37
S
V
S
V
S
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
S
V
D
S
D
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
S
S
S
S
S
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
S
V
S
D
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
S
S
D
V
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
S
S
V
S
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A la Lazio condivide il vertice con l'Inter, mentre il Parma è penultimo in classifica con Udinese, Genoa e Fiorentina e cerca punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione.


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