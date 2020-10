Dove vedere Lazio-Borussia Dortmund in tv e streaming

Esordio in Champions League per la Lazio contro il Borussia Dortmund: le formazioni e le indicazioni su come guardare il match in tv e streaming.

Una partita attesa da 13 anni, dopo tanti tentativi di tornare nell'Europa che conta andati a vuoto: la si riaffaccia sul balcone dei gironi della per la prima volta dalla stagione 2007/2008, ultima apparizione dei biancocelesti tra le magnifiche 32.

L'avversario per un evento così importante non è uno qualunque: il di Erling Haaland, autentico bomber e primo pericolo per la retroguardia capitolina che dovrà guardarsi le spalle anche da Sancho e Thorgan Hazard tra gli altri.

Si tratta del terzo confronto ufficiale tra le squadre: i primi due risalgono ai quarti di finale della Coppa UEFA 1994/1995 con un successo per parte (1-0 della Lazio all'Olimpico, 2-0 in favore dei gialloneri in ).

L'altro match è un'amichevole disputata ad Essen il 12 agosto 2018: 1-0 il risultato finale con l'autorete decisiva di Radu a regalare la vittoria al . Immobile è un ex avendo indossato la casacca del club della Ruhr nel 2014/2015 con Jürgen Klopp in panchina.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-BORUSSIA DORTMUND

Lazio-Borussia Dortmund si giocherà martedì 20 ottobre 2020 allo Stadio Olimpico di . Calcio d'inizio alle ore 21.

DOVE VEDERE LAZIO-BORUSSIA DORTMUND IN TV E STREAMING

Lazio-Borussia Dortmund sarà trasmessa in su Sky al canale Sky Sport Uno (numero 472 e 482 del digitale terrestre, 201 del satellite). Non è prevista la copertura in chiaro.

Streaming su Sky Go per tutti gli abbonati Sky che potranno accedere al servizio attraverso pc, smartphone e tablet. In alternativa c'è l'opzione Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-BORUSSIA DORTMUND

Inzaghi propone la solita formazione scolpita dal centrocampo in su con Immobile e Correa a guidare il reparto offensivo: Lazzari non ce la fa, al suo posto dentro Djavan Anderson sulla corsia di destra, conferma invece per Marusic sull'out opposto. La fisicità di Milinkovic-Savic e la qualità di Luis Alberto accanto a Leiva, mentre in difesa il nuovo arrivato Hoedt va a rinforzare un reparto in piena emergenza.

Delaney e Brandt potrebbero partire dalla panchina nel Borussia Dortmund alla pari di Reinier. Haaland prima punta supportato da Reyna e Reus, con Witsel e Guerreiro a centrocampo insieme a Meunier e Bellingham. In porta Hitz, in difesa pronti Emre Can, Hummels, ed Akanji.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Anderson, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Hitz; Emre Can, Hummels, Akanji; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus, Reyna, Haaland