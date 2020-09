Dove vedere Lazio-Atalanta in tv e streaming

Si recupera il big match della prima giornata, Lazio contro Atalanta: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Rinviata a causa della lunga stagione dell' in , che ha visto la Dea sfiorare la semifinale del torneo europeo 2019/2020 prima della rimonta del negli ultimi minuti di gara, ora si gioca: la Dea vola a casa della per recuperare la prima giornata.

Big match all'Olimpico, che avrà come noto 1000 spettatori dopo l'apertura del governo ai tifosi: pochi fans presenti, comunque un accenno di normalità dopo mesi e mesi con il calcio visto solamente da casa. In attesa del tutto esaurito in futuro, Lazio e Atalanta giocheranno comunque davanti a qualcuno.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-ATALANTA

Il recupero della prima giornata tra Lazio e Atalanta si giocherà mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 20:45: appuntamento all'Olimpico di .

DOVE VEDERE LAZIO-ATALANTA IN TV E STREAMING

Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta da Sky, precisamente su Sky Sport Uno, Sky Sport (numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Il big match della prima giornata di campionato tra Lazio e Atalanta sarà visibile anche in diretta per gli abbonati alla tv satellitare mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'ulteriore opzione è quella di seguire la sfida su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che, acquistando uno dei pacchetti dedicati, offre anche la visione delle gare del massimo campionato italiano.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATALANTA

L'Atalanta proporrà Malinovskyi titolare dopo l'iniziale panchina contro il , pronto dal 1' anche Pasalic. In difesa rientra dopo la squalifica Djimsiti, che dovrebbe partire subito a differenza di Sutalo. Scalpitano però anche Romero e Palomino. In attacco Zapata.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata