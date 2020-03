Dove vedere LASK-Manchester United in tv e streaming

Il LASK sfida il Manchester United nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il LASK di Valérien Ismaël sfida in casa il di Ole Gunnar Solskjaer nell'andata degli ottavi di finale di . La partita si giocherà al Linzer Stadion a porte chiuse, per contrastare l'emergenza Coronavirus.

Quella che si disputerà in terra austriaca sarà la prima sfida in ambito europeo fra le due formazioni. Negli 8 confronti nelle competizioni europee con squadre austriache, tuttavia, i Red Devils non hanno mai perso, ottenendo 7 vittorie e un pareggio. Solo contro formazioni ucraine il Manchester United ha giocato più gare senza sconfitte (9).

Per quanto riguarda invece il LASK, comunque, gli austriaci sono imbattuti a loro volta da 6 partite, avendo ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 gare nella competizione. I bianconeri si sono qualificati eliminando nei sedicesimi gli olandesi dell'AZ Alkmaar, mentre gli inglesi hanno superato i belgi del Bruges.

Complessivamente, nelle ultime 19 gare disputate in Europa League, i Red Devils hanno perso soltanto una volta (13 vittorie e 5 pareggi) e nelle ultime di queste giocate nella fase ad eliminazione diretta hanno fatto registrare 7 vittorie e 4 pareggi, inclusa la finale 2016/17 contro l' .

Altre squadre

Il centravanti Marko Raguz è il bomber del LASK in Europa League con 5 goal realizzati, mentre Mason Greenwood è il miglior marcatore del Manchester United nel torneo con 4 goal segnati.

QUANDO SI GIOCA LASK-MANCHESTER UNITED

LASK Linz-Manchester United si giocherà la sera di giovedì 12 marzo 2020 nel palcoscenico del Linzer Stadion di Linz, in , a porte chiuse. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal portoghese Artur Soares Dias, è previsto per le ore 18.55. Sarà il primo confronto nelle Coppe europee fra le due formazioni.

DOVE VEDERE LASK-MANCHESTER UNITED IN TV E STREAMING

La sfida LASK-Manchester United sarà trasmessa in esclusiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 254 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della satellitare, acquistando uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI LASK-MANCHESTER UNITED

Ismaël dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3 degli austriaci e dovrà far fronte alle assenze pesanti degli squalificati Filipovic e Wiesinger, mentre Potzmann e Balic saranno indisponibili per infortunio. In attacco, Raguz agirà da centravanti, e potrebbe essere affiancato nel tridente da Goiginger e Frieser. A centrocampo Michorl sarà il playmaker, con Holland e Renner mezzali. Fra i pali giocherà Schlager, mentre in difesa Trauner e Ranftl saranno i due terzini, con Raumsebner e Wostry centrali.

Solskjaer potrebbe schierare Ighalo centravanti nel 4-2-3-1 dei Red Devils, con alle sue spalle un terzetto di trequartisti composto da McTominay, Bruno Fernandes e Martial. In mediana tandem composto da Fred e Matic. Nel reparto arretrato Wan-Bissaka e Shaw dovrebbero agire da terzini, con Bailly e Maguire a comporre la coppia centrale. In porta ci sarà Romero. Sono ancora indisponibili per infortunio Pogba, Rashford e Grant.

LASK (4-3-3): Schlager; Trauner, Ramsebner, Wostry, Ranftl; Holland, Michorl, Renner; Goiginger, Raguz, Frieser.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Fred, Matic; McTominay, Bruno Fernandes, Martial; Ighalo.