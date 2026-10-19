Dove vedere la terza giornata di Champions League in tv e streaming: da Sky a TV8 in chiaro, da Amazon Prime Video a NOW

Dopo il disastro della scorsa settimana, tornano in campo le italiane in Champions League: l'obiettivo è quantomeno evitare le quattro sconfitte su quattro rimediate nella seconda giornata da Inter, Napoli, Roma e Como.
Si gioca dunque per il terzo turno della Fase Campionato della massima competizione europea. E come sempre tutte le partite, non solo quelle delle quattro formazioni italiane, saranno visibili sia in diretta tv che in diretta streaming.
Ecco dunque la suddivisione tra i vari broadcaster delle partite di Champions League in programma martedì 20 e mercoledì 21 ottobre.
CHAMPIONS LEAGUE SU SKY E NOW
Quasi tutte le partite, intanto saranno visibili in diretta e in esclusiva tv su Sky e in diretta e in esclusiva streaming su NOW: si tratta dei due broadcaster che detengono i diritti della stragrande maggioranza delle gare di Champions, anche attraverso la classica Diretta Gol delle 18.45 e delle 21.00.
QUALE PARTITA SU TV8
Come ogni settimana, una partita di Champions League verrà trasmessa anche in chiaro su TV8 oltre a Sky e NOW: la gara in questione è quella tra il Bayern e l'Arsenal, che si giocherà mercoledì 21 ottobre alle 21.00 e sarà visibile, senza abbonamento, accedendo al canale numero 8 del Digitale Terrestre o al sito ufficiale dell'emittente.
QUALE PARTITA SU AMAZON PRIME VIDEO
Su Amazon Prime Video, invece, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva streaming Inter-Shakhtar: anche questa partita è in programma mercoledì 21 ottobre con calcio d'inizio alle ore 21.00.
DATE, ORARI, TV E STREAMING DELLA TERZA GIORNATA
MARTEDÌ 20 OTTOBRE
- 18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
- 18.45 Sabah-Borussia Dortmund - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW
- 18.45 Fenerbahçe-Slavia Praga - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 255) e NOW
- 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
- 21.00 Napoli-Bodo/Glimt - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
- 21.00 Roma-Slovan Bratislava - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW
- 21.00 PSG-Barcellona - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW
- 21.00 Manchester City-AEK - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW
- 21.00 Liverpool-Villarreal - SKY SPORT (canale 256) e NOW
- 21.00 Stoccarda-Atletico Madrid - SKY SPORT (canale 257) e NOW
- 21.00 Porto-PSV - SKY SPORT (canale 258) e NOW
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE
- 18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
- 18.45 Como-Manchester United - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW
- 18.45 Lille-Galatasaray - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW
- 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
- 21.00 Inter-Shakhtar - AMAZON PRIME VIDEO
- 21.00 Bayern-Arsenal - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
- 21.00 Real Madrid-Lipsia - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
- 21.00 Aston Villa-Viking - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 255) e NOW
- 21.00 Betis-Feyenoord - SKY SPORT (canale 256) e NOW
- 21.00 Sporting-LASK - SKY SPORT (canale 257) e NOW
- 21.00 Bruges-Lens - SKY SPORT (canale 258) e NOW
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.