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Europa League
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Marco Trombetta

Dove vedere la seconda giornata di Europa League in tv e streaming, anche in chiaro: quali partite su Sky, NOW e TV8

Europa League
Celta Vigo vs Juventus
Celta Vigo
Juventus
Salisburgo vs Milan
Salisburgo
Milan

Milan e Juventus in campo nella seconda giornata di Europa League: dove vedere le partite e quale sarà trasmessa in chiaro.

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Dopo i 4 ko delle italiane in Champions, Milan e Juventus proveranno a tenere alta la bandiera tricolore perlomeno in Europa League.

I rossoneri devono riscattare la sconfitta all'esordio contro il Benfica, mentre la Juventus dare continuità dopo la netta vittoria sul NEC allo Stadium.

Dove si potranno vedere tutte le partite della seconda giornata di Europa League? La suddivisione tv e streaming completa tra Sky, NOW e TV8.

EUROPA LEAGUE SU SKY

Tutte le partite della seconda giornata saranno visibili ancora una volta in diretta e in esclusiva tv su Sky, broadcaster che detiene i diritti della competizione. Sia singolarmente sia tramite una Diretta Gol, prevista sia per le gare delle 18.45 che per quelle delle 21.

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IN STREAMING SU NOW

Tutte le partite trasmesse da Sky in diretta tv saranno inoltre visibili anche su NOW in diretta streaming, anche in questo caso tramite abbonamento: si dovrà scaricare l’app del servizio e selezionare il pacchetto Pass Sport per assistere all'Europa League.

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QUALE PARTITA SU TV8

Anche TV8 trasmetterà una partita: si tratta di Benfica-Celtic delle ore 21. Match visibile in chiaro e gratis o sul canale numero 8 del Digitale Terrestre, o in streaming sul sito di TV8.

DOVE VEDERE LE PARTITE DELLA SECONDA GIORNATA

Ecco dunque la suddivisione completa, in diretta tv e streaming, delle partite della seconda giornata di Europa League:

GIOVEDI 15 OTTOBRE

  • 18.45 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
  • 18.45 Salisburgo-MILAN - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
  • 18.45 Lech Poznan-Bayer Leverkusen - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW
  • 18.45 Lione-Crystal Palace - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW
  • 18.45 Torreense-Sunderland - SKY SPORT (canale 256) e NOW
  • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
  • 21.00 Celta Vigo-JUVENTUS - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
  • 21.00 Benfica-Celtic - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW
  • 21.00 Hoffenheim-Besiktas - SKY SPORT (canale 256) e NOW
  • 21.00 Bournemouth-Sturm Graz - SKY SPORT (canale 257) e NOW

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