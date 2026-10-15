Dove vedere la seconda giornata di Europa League in tv e streaming, anche in chiaro: quali partite su Sky, NOW e TV8

Dopo i 4 ko delle italiane in Champions, Milan e Juventus proveranno a tenere alta la bandiera tricolore perlomeno in Europa League.

I rossoneri devono riscattare la sconfitta all'esordio contro il Benfica, mentre la Juventus dare continuità dopo la netta vittoria sul NEC allo Stadium.

Dove si potranno vedere tutte le partite della seconda giornata di Europa League? La suddivisione tv e streaming completa tra Sky, NOW e TV8.

EUROPA LEAGUE SU SKY

Tutte le partite della seconda giornata saranno visibili ancora una volta in diretta e in esclusiva tv su Sky, broadcaster che detiene i diritti della competizione. Sia singolarmente sia tramite una Diretta Gol, prevista sia per le gare delle 18.45 che per quelle delle 21.





IN STREAMING SU NOW

Tutte le partite trasmesse da Sky in diretta tv saranno inoltre visibili anche su NOW in diretta streaming, anche in questo caso tramite abbonamento: si dovrà scaricare l’app del servizio e selezionare il pacchetto Pass Sport per assistere all'Europa League.





QUALE PARTITA SU TV8

Anche TV8 trasmetterà una partita: si tratta di Benfica-Celtic delle ore 21. Match visibile in chiaro e gratis o sul canale numero 8 del Digitale Terrestre, o in streaming sul sito di TV8.

DOVE VEDERE LE PARTITE DELLA SECONDA GIORNATA

Ecco dunque la suddivisione completa, in diretta tv e streaming, delle partite della seconda giornata di Europa League:

GIOVEDI 15 OTTOBRE