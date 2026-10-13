Dove vedere la seconda giornata di Champions League in tv e streaming, anche in chiaro: quali partite su Sky, NOW, Amazon Prime Video e TV8

Torna la Fase Campionato di Champions League. In campo anche Inter, Napoli, Roma e Como, le quattro italiane che in questa stagione saranno impegnate nella più importante competizione europea per club.

L’Inter e il Napoli scenderanno in campo per prime, martedì 13 ottobre, rispettivamente contro il Bruges e in casa del Villarreal. Mercoledì 14 ottobre toccherà invece a Como e Roma, in campo in casa del Feyenoord e all’Olimpico contro il Real Madrid.

Dove si potranno vedere tutte le partite della seconda giornata di Champions League? La suddivisione tv e streaming completa tra Sky, NOW, Amazon Prime Video e TV8.

CHAMPIONS LEAGUE SU SKY

Quasi tutte le partite della seconda giornata saranno visibili ancora una volta in diretta e in esclusiva tv su Sky, broadcaster che detiene i diritti della competizione. Sia singolarmente sia tramite una Diretta Gol, prevista sia per le gare delle 18.45 che per quelle delle 21.





IN STREAMING SU NOW

Tutte le partite trasmesse da Sky in diretta tv saranno inoltre visibili anche su NOW in diretta streaming, anche in questo caso tramite abbonamento: si dovrà scaricare l’app del servizio e selezionare il pacchetto Pass Sport per assistere alla Champions League.





QUALE PARTITA SU AMAZON PRIME VIDEO

Una partita non sarà però visibile su Sky e NOW: si tratta di Roma-Real Madrid, la gara del mercoledì scelta da Amazon Prime Video per questa settimana. La sfida tra i giallorossi e gli spagnoli, in programma mercoledì 13 ottobre alle 21, si potrà dunque vedere in diretta streaming sempre tramite abbonamento (su app o sito), anche se per i nuovi iscritti è previsto un mese gratuito di prova.





QUALE PARTITA SU TV8

Anche TV8 trasmetterà una partita, sempre mercoledì 13 alle 21: si tratta della super sfida tra Manchester City e PSG, due delle favorite alla conquista del trofeo. Match visibile in chiaro e gratis o sul canale numero 8 del Digitale Terrestre, o in streaming sul sito di TV8.

DOVE VEDERE LE PARTITE DELLA SECONDA GIORNATA

Ecco dunque la suddivisione completa, in diretta tv e streaming, delle partite della seconda giornata di Champions League:

MARTEDÌ 13 OTTOBRE

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Sabah-Slavia Praga - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 Lens-Sporting - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Inter-Bruges - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Villarreal-Napoli - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Galatasaray-Barcellona - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Atletico Madrid-Manchester United - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Arsenal-Lille - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Viking-Bayern - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 Lipsia-PSV - SKY SPORT (canale 258) e NOW

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE