A giocare per prime saranno il Como e il Napoli: martedì 24 novembre la formazione di Cesc Fabregas ospiterà l'AEK Atene, mentre quella di Massimiliano Allegri volerà a Manchester per sfidare il City.

Mercoledì 25 novembre sarà quindi il turno dell'Inter e della Roma: i nerazzurri se la vedranno con lo Stoccarda a San Siro, impegno invece difficilissimo per i giallorossi che affronteranno il PSG al Parco dei Principi.

Dove si vedrà la quinta giornata della Fase Campionato di Champions League? La suddivisione completa tv e streaming delle partite di martedì 24 e mercoledì 25 novembre.

CHAMPIONS LEAGUE SU SKY E NOW

Quasi tutte le partite, come sempre, verranno trasmesse in esclusiva tv da Sky e in esclusiva streaming da NOW: sono i due broadcaster che detengono i diritti di quasi tutta la Champions League. I match saranno naturalmente visibili solo dopo aver sottoscritto un abbonamento. I clienti Sky potranno disporre anche dell'app SkyGo, senza costi aggiuntivi.

QUALE PARTITA SU PRIME VIDEO

Quel "quasi" fa riferimento all'unica partita che non sarà trasmessa da Sky e NOW, bensì da Prime Video: si tratta di PSG-Roma. Il match del Parco dei Principi sarà dunque visibile in esclusiva streaming a partire dalle 21 di mercoledì 25 novembre, ma dopo un ampio prepartita. Telecronaca come sempre affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

QUALE PARTITA SU TV8

In contemporanea con PSG-Roma, dunque alle 21 di mercoledì 25 novembre, andrà in scena anche l'unica partita della quinta giornata di Champions League visibile in chiaro e gratis: si tratta di Lille-Bayern, che verrà trasmessa da TV8 sia in diretta tv che streaming. Nel primo caso basterà accedere al canale numero 8 del Digitale Terrestre, nel secondo al sito ufficiale dell'emittente.

Lille-Bayern sarà inoltre visibile su Sky e NOW, stavolta tramite abbonamento: nel primo caso i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

DOVE VEDERE LA QUINTA GIORNATA DI CHAMPIONS LEAGUE

Di seguito la suddivisione completa delle partite della quinta giornata:

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Galatasaray-Aston Villa - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 Bodo/Glimt-LASK - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Manchester City-Napoli - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Como-AEK Atene - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Arsenal-Borussia Dortmund - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Real Madrid-PSG - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Feyenoord-Porto - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Lipsia-Lens - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 Slovan Bratislava-Betis - SKY SPORT (canale 258) e NOW

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE