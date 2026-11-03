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Champions League
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Stefano Silvestri

Dove vedere la quarta giornata di Champions League in tv e streaming: quali partite su Sky, TV8 in chiaro, NOW e Amazon Prime Video

Champions League
Feyenoord vs Inter
Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Lens vs Como
Lens
Como
FC Porto vs Napoli
FC Porto
Napoli
Feyenoord
Inter

La Fase Campionato di Champions League, che vede coinvolte anche Inter, Napoli, Roma e Como, è arrivata al quarto turno: la suddivisione completa delle partite di martedì 3 e mercoledì 4 novembre.

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La Fase Campionato della Champions League 2026/27 arriva al giro di boa: si gioca la quarta giornata del girone unico, al quale quest'anno partecipano anche l'Inter, la Roma, il Napoli e il Como.

I nerazzurri e i giallorossi scenderanno in campo questa sera, martedì 3 novembre, rispettivamente in casa del Feyenoord e del Manchester United; trasferte anche per i partenopei e i lariani, che mercoledì 4 se la vedranno contro il Porto e il Lens.

Dove saranno trasmesse tutte le partite della quarta giornata di Champions League? La suddivisione tv e streaming, tra gare visibili tramite abbonamento ma pure in chiaro.

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LA CHAMPIONS LEAGUE SU SKY E NOW

Come sempre, quasi tutte le partite di Champions League saranno visibili in diretta tv su Sky e in diretta streaming su NOW. In entrambi i casi si deve sottoscrivere un abbonamento per assistere alle gare della più importante competizione europea per club, singolarmente ma anche tramite la classica Diretta Gol. I clienti Sky hanno a disposizione anche l'app SkyGo.

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QUALE PARTITA SU AMAZON PRIME VIDEO

Una partita, però, non sarà visibile su Sky: si tratta di Porto-Napoli, esclusiva Amazon Prime Video. Il match del Do Dragao, in programma alle 21 di mercoledì 4 novembre, verrà trasmesso dalla piattaforma in streaming tramite abbonamento, anche se i nuovi iscritti avranno la possibilità di godere di un mese di prova gratuito.

La Champions League LIVE!Abbonati a Prime Video

QUALE PARTITA SU TV8

Come ogni settimana, inoltre, una partita di Champions League verrà trasmessa anche su TV8 oltre a Sky: si tratta di Lipsia-Manchester City, che si giocherà in contemporanea con la gara del Napoli mercoledì 4 novembre alle 21. Match visibile gratis e in chiaro sul canale numero 8 del Digitale Terrestre o sul sito di TV8.

DOVE VEDERE LA QUARTA GIORNATA DI CHAMPIONS LEAGUE

Di seguito la suddivisione tv e streaming completa delle partite della quarta giornata:

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE

  • 18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
  • 18.45 Galatasaray-Stoccarda - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW
  • 18.45 Shakhtar-Sporting - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 255) e NOW
  • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT(canale 251) e NOW
  • 21.00 Feyenoord-Inter - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
  • 21.00 Manchester United-Roma - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
  • 21.00 Barcellona-Aston Villa - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW
  • 21.00 Villarreal-PSG - SKY SPORT (canale 255) e NOW
  • 21.00 Atletico Madrid-Bayern - SKY SPORT (canale 256) e NOW
  • 21.00 Bodo/Glimt-Lille - SKY SPORT (canale 257) e NOW
  • 21.00 LASK-Slovan - SKY SPORT (canale 258) e NOW

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE

  • 18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
  • 18.45 AEK-Real Madrid - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
  • 18.45 Fenerbahçe-Liverpool - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
  • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 251) e NOW
  • 21.00 Porto-Napoli - AMAZON PRIME VIDEO
  • 21.00 Lens-Como - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
  • 21.00 Lipsia-Manchester City - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
  • 21.00 Slavia Praga-Arsenal - SKY SPORT (canale 254) e NOW
  • 21.00 Borussia Dortmund-Betìs - SKY SPORT (canale 255) e NOW
  • 21.00 PSV-Bruges - SKY SPORT (canale 256) e NOW
  • 21.00 Viking-Sabah - SKY SPORT (canale 257) e NOW

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