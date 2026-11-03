Dove vedere la quarta giornata di Champions League in tv e streaming: quali partite su Sky, TV8 in chiaro, NOW e Amazon Prime Video

La Fase Campionato della Champions League 2026/27 arriva al giro di boa: si gioca la quarta giornata del girone unico, al quale quest'anno partecipano anche l'Inter, la Roma, il Napoli e il Como.

I nerazzurri e i giallorossi scenderanno in campo questa sera, martedì 3 novembre, rispettivamente in casa del Feyenoord e del Manchester United; trasferte anche per i partenopei e i lariani, che mercoledì 4 se la vedranno contro il Porto e il Lens.

Dove saranno trasmesse tutte le partite della quarta giornata di Champions League? La suddivisione tv e streaming, tra gare visibili tramite abbonamento ma pure in chiaro.

LA CHAMPIONS LEAGUE SU SKY E NOW

Come sempre, quasi tutte le partite di Champions League saranno visibili in diretta tv su Sky e in diretta streaming su NOW. In entrambi i casi si deve sottoscrivere un abbonamento per assistere alle gare della più importante competizione europea per club, singolarmente ma anche tramite la classica Diretta Gol. I clienti Sky hanno a disposizione anche l'app SkyGo.

QUALE PARTITA SU AMAZON PRIME VIDEO

Una partita, però, non sarà visibile su Sky: si tratta di Porto-Napoli, esclusiva Amazon Prime Video. Il match del Do Dragao, in programma alle 21 di mercoledì 4 novembre, verrà trasmesso dalla piattaforma in streaming tramite abbonamento, anche se i nuovi iscritti avranno la possibilità di godere di un mese di prova gratuito.

QUALE PARTITA SU TV8

Come ogni settimana, inoltre, una partita di Champions League verrà trasmessa anche su TV8 oltre a Sky: si tratta di Lipsia-Manchester City, che si giocherà in contemporanea con la gara del Napoli mercoledì 4 novembre alle 21. Match visibile gratis e in chiaro sul canale numero 8 del Digitale Terrestre o sul sito di TV8.

DOVE VEDERE LA QUARTA GIORNATA DI CHAMPIONS LEAGUE

Di seguito la suddivisione tv e streaming completa delle partite della quarta giornata:

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Galatasaray-Stoccarda - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 Shakhtar-Sporting - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT(canale 251) e NOW

21.00 Feyenoord-Inter - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Manchester United-Roma - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Barcellona-Aston Villa - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Villarreal-PSG - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Atletico Madrid-Bayern - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Bodo/Glimt-Lille - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 LASK-Slovan - SKY SPORT (canale 258) e NOW

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE