Dove vedere la prima giornata di Nations League in tv e streaming, anche in chiaro: le partite su Sky, NOW, Rai, TV8 e Mediaset

In campo l'Italia, in campo l'Europa. Inizia la Nations League 2026/27 e il continente, almeno per quanto riguarda la Lega A, va a caccia dell'eredità del Portogallo, campione poco più di 12 mesi fa.

La prima giornata della competizione prenderà il via oggi, giovedì 24 settembre, e terminerà sabato 26. In campo anche l'Italia, che ospiterà il Belgio all'Olimpico di Roma. Dopodiché sarà il turno della seconda, terza e quarta giornata all'interno della sosta di tre settimane che sta spezzando in due i campionati nazionali.

Dove si potranno vedere le partite della prima giornata di Nations League? La suddivisione tv e streaming delle gare, alcune delle quali saranno trasmesse anche in chiaro e senza abbonamento.

DOVE VEDERE ITALIA-BELGIO

Per quanto riguarda Italia-Belgio, come sempre la gara sarà visibile in chiaro: a metterla a disposizione di tifosi e appassionati sarà la Rai, che la trasmetterà su Rai 1. Telecronaca di Alberto Rimedio, commento tecnico di Lele Adani. Il match prenderà il via alle ore 20.45 di venerdì 25 settembre.

NATIONS LEAGUE SU SKY E NOW

Italia a parte, così come accadeva nelle passate edizioni i diritti delle partite della Nations League appartengono ancora a Sky: alcune partite della competizione saranno dunque visibili tramite abbonamento proprio sul satellite. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, le stesse sfide si potranno vedere - sempre tramite abbonamento - su NOW, oltre all'opzione SkyGo riservata ai clienti Sky.





QUALE PARTITA SU TV8

Una partita a turno di Nations League, durante questa sosta, sarà però trasmessa in chiaro su TV8: quella relativa alla prima giornata è Olanda-Germania, gara che si giocherà alle 20.45 di oggi giovedì 24 settembre e sarà visibile gratis accedendo o al canale numero 8 del Digitale Terrestre o, in streaming, al sito ufficiale dell'emittente.

QUALE PARTITA SU MEDIASET

Anche Mediaset trasmetterà una partita a giornata della Nations League, anche in questo caso gratis e senza bisogno di abbonamento: si comincia con Inghilterra-Spagna, in programma sabato 26 settembre alle 20.45. Il match sarà visibile in chiaro su Italia 1 e sul sito di SportMediaset.

LA PRIMA GIORNATA IN TV E STREAMING

Questa è la suddivisione completa delle partite della prima giornata di Nations League:

Andorra-Malta (Giovedì 24 settembre ore 18.00) - SKY SPORT CALCIO e NOW

Diretta Gol Nations League (Giovedì 24 settembre ore 20.45) - SKY SPORT CALCIO e NOW

Olanda-Germania (Giovedì 24 settembre ore 20.45) - TV8, SKY SPORT UNO e NOW

Norvegia-Danimarca (Giovedì 24 settembre ore 20.45) - SKY SPORT ARENA e NOW

Diretta Gol Nations League (Venerdì 25 settembre ore 18.00) - SKY SPORT CALCIO e NOW

Italia-Belgio (Venerdì 25 settembre ore 20.45) - RAI 1

Diretta Gol Nations League (Venerdì 25 settembre ore 20.45) - SKY SPORT CALCIO e NOW

Turchia-Francia (Venerdì 25 settembre ore 20.45) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

Diretta Gol Nations League (Sabato 26 settembre ore 18.00) - SKY SPORT UNO e NOW

Diretta Gol Nations League (Sabato 26 settembre ore 20.45) - SKY SPORT CALCIO e NOW

Inghilterra-Spagna (Sabato 26 settembre ore 20.45) - ITALIA 1, SKY SPORT ARENA e NOW

Repubblica Ceca-Croazia (Sabato 26 settembre ore 20.45) - SKY SPORT (canale 251) e NOW







