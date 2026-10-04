Dove vedere la Nations League in tv e streaming il 4, 5 e 6 ottobre: quarta giornata anche in chiaro su Sky, NOW, Rai, TV8 e Mediaset

La sosta lunga sta per concludersi. Alle porte c’è la quarta giornata dei gironi di Nations League, l’ultima del mini ciclo che ha paralizzato i campionati nazionali tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

L’Italia sfiderà per la seconda volta nel giro di una settimana la Turchia, già battuta 4-1 nella gara d’andata. Ma sono tante, ancora una volta, le partite interessanti tra le migliori Nazionali del mondo.

Dove si potranno vedere le gare della quarta giornata di Nations League? La suddivisione tv e streaming, tra le sfide in chiaro su Rai, TV8 e Mediaset e quelle in abbonamento su Sky e NOW.





ITALIA-TURCHIA SULLA RAI

L’impegno dell’Italia contro la Turchia, in programma al Dall’Ara di Bologna alle 20.45 di lunedì 5 ottobre, sarà come sempre visibile in chiaro sulla Rai e in particolare su Rai 1. La telecronaca sarà ancora una volta affidata ad Alberto Rimedio, con Lele Adani al suo fianco nelle vesti di commentatore tecnico.

QUALE PARTITA SU TV8

La quarta e ultima partita visibile in chiaro su TV8, sarà Portogallo-Norvegia. La sfida è in programma alle 20.45 di domenica 4 ottobre e sarà trasmessa anche gratuitamente, oltre a Sky e NOW, sul canale numero 8 del Digitale Terrestre o sul sito ufficiale dell’emittente.

QUALE PARTITA SU MEDIASET

L’ultima partita su Mediaset sarà invece Croazia-Spagna: match che si giocherà alle 20.45 di martedì 6 ottobre e sarà visibile in chiaro sul Canale 20, oltre a Sky e NOW ma tramite abbonamento.

LE PARTITE DELLA QUARTA GIORNATA

Ecco dunque la suddivisione completa delle partite della quarta giornata di Nations League visibili in tv e streaming: