Dove vedere la Nations League in tv e streaming il 27, 28 e 29 settembre: seconda giornata anche in chiaro su Sky, NOW, Rai, TV8 e Mediaset









Battuta in casa dal Belgio all’esordio, l’Italia cercherà riscatto contro la Turchia. Ma non sarà certo l’unica Nazionale a scendere in campo nella seconda giornata della Nations League 2026/27.

La competizione prosegue e viene nuovamente spezzata in tre giorni: andrà in scena da domenica 27 a martedì 29 compresi con nuove partite, nuove sfide, nuove emozioni.

Di seguito, ecco dunque dove si potranno vedere le partite della seconda giornata di Nations League con la relativa suddivisione tv e streaming.

NATIONS LEAGUE SU SKY E NOW

Anche la seconda giornata verrà trasmessa tramite abbonamento su Sky e NOW, che detengono i diritti del torneo per quanto riguarda la diretta tv e streaming. Le gare saranno tutte visibili, o singolarmente o all’interno di una Diretta Gol.





TURCHIA-ITALIA SU RAI 1

Non verrà trasmessa su Sky Turchia-Italia, esclusiva Rai per quanto riguarda la diretta della partita: la gara si giocherà a Smirne alle 20.45 di lunedì 28 settembre e sarà visibile su Rai 1 in tv e RaiPlay in streaming, con telecronaca di Alberto Rimedio e commento tecnico di Lele Adani.

QUALE PARTITA SU TV8

Norvegia-Portogallo di domenica 27 settembre, gara che si giocherà alle 20.45, sarà visibile non solo su Sky e NOW ma anche in chiaro: a trasmetterla sarà TV8, sia in tv al canale numero 8 del Digitale Terrestre, sia in streaming accedendo al sito dell’emittente.

QUALE PARTITA SU MEDIASET

Un’altra partita sarà invece trasmessa anche su Mediaset, sempre in chiaro e gratis, oltre a Sky e NOW: si tratta di Spagna-Croazia, visibile su Canale 20 alle 20.45 di martedì 29 settembre.

LE PARTITE DELLA SECONDA GIORNATA

Questa è la suddivisione tv e streaming delle partite della seconda giornata della Nations League:

Lituania-Azerbaigian (Domenica 27 settembre ore 15.00) - SKY SPORT CALCIO e NOW

Diretta Gol Nations League (Domenica 27 settembre ore 18.00) - SKY SPORT CALCIO e NOW

Serbia-Olanda (Domenica 27 settembre ore 18.00) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 256) e NOW

Diretta Gol Nations League (Domenica 27 settembre ore 20.45) - SKY SPORT CALCIO (canale 251) e NOW

Norvegia-Portogallo (Domenica 27 settembre ore 20.45) - TV8, SKY SPORT UNO (canale 251) e NOW

Diretta Gol Nations League (Lunedì 28 settembre ore 18.00) - SKY SPORT CALCIO e NOW

Georgia-Ucraina (Lunedì 28 settembre ore 18.00) - SKY SPORT UNO e NOW

Turchia-Italia (Lunedì 28 settembre ore 20.45) - RAI 1

Diretta Gol Nations League (Lunedì 28 settembre ore 20.45) - SKY SPORT CALCIO e NOW

Belgio-Francia (Lunedì 28 settembre ore 20.45) - SKY SPORT UNO e NOW

Diretta Gol Nations League (Martedì 29 settembre ore 18.00) - SKY SPORT CALCIO e NOW

Diretta Gol Nations League (Martedì 29 settembre ore 20.45) - SKY SPORT CALCIO e NOW

Spagna-Croazia (Martedì 29 settembre ore 20.45) - CANALE 20, SKY SPORT ARENA e NOW

Repubblica Ceca-Inghilterra (Martedì 29 settembre ore 20.45) - SKY SPORT (canale 251) e NOW







