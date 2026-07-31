Dove vedere la finale della Kings World Cup Clubs 2026: diretta streaming DAZN

Dopo le due semifinali di sabato, la Kings World Cup Clubs 2026 si decide in un'unica partita: la finalissima a Milano. Ecco quando si gioca, dove e come vederla in diretta e gratis su DAZN.

Come si decide la finale

La finale della Kings World Cup Clubs 2026 vede di fronte le vincenti delle due semifinali di sabato, a loro volta determinate dai risultati dei quarti di finale di venerdì. Con entrambi i turni disputati a distanza ravvicinata, le due finaliste si conoscono solo poche ore prima del fischio d'inizio: l'app di DAZN e quella della Kings League aggiornano l'accoppiamento esatto non appena si concludono le semifinali.

È la terza edizione del torneo, dopo il titolo di Porcinos FC in Messico nel 2024 e quello di Los Troncos FC a Parigi nel 2025. Los Troncos sono arrivati a Milano da campioni in carica; se raggiungeranno questa finale dipenderà dal loro percorso nei quarti e nelle semifinali.

La finale: squadre, data e sede

Partita Squadre Data Sede Finale Vincente Semifinale 1 vs vincente Semifinale 2 Sabato 1 agosto 2026, ore 21:00 CEST Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milano), Italia

La finale si gioca subito dopo le due semifinali, in programma prima nella stessa giornata e nella stessa sede.

Dove vedere la finale: TV e streaming

DAZN è il partner ufficiale di trasmissione a livello mondiale della Kings World Cup Clubs 2026 e trasmette l'intero torneo, finale compresa, in diretta e completamente gratis, senza bisogno di alcun abbonamento.

Regione Come guardare Spagna DAZN Italia DAZN Germania DAZN Giappone DAZN

Il torneo viene inoltre trasmesso gratis su DAZN in gran parte d'Europa, Canada, Asia, Africa subsahariana e Oceania, oltre che tramite le piattaforme regionali DAZN in Messico, America Latina e Stati Uniti.

Oltre alla diretta, anche la finale viene trasmessa in simultanea sui canali social ufficiali della Kings League, oltre alle dirette individuali di diversi presidenti di club.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Kings League

Cos'è la Kings League

La Kings League è una competizione di calcio a 7 lanciata nel 2022 dall'ex difensore di Barcellona e nazionale spagnola Gerard Piqué. Unisce un livello calcistico professionistico alla cultura degli streamer: partite più brevi e veloci, regole non convenzionali e club guidati da "presidenti" che, nella maggior parte dei casi, sono streamer, content creator o ex calciatori, e non proprietari nel senso tradizionale.

Come funziona il format