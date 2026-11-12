Dove vedere l'esordio di Ronaldinho in tv e streaming: chi trasmette Ravenna-Forlì e come vederla

Un evento che i tifosi giallorossi aspettano da mesi, ovvero dall'annuncio della firma del contratto, in un giorno d'estate che finisce dritto dritto nei libri di storia calcistica. Anche perché l'ultima partita ufficiale di Ronaldinho risale al 2015, quando vestiva la maglia del Fluminense, semplicemente una vita fa.
Ma dove vedere l'esordio di Ronaldinho con il Ravenna? E quando e a che ora si gioca la partita contro il Forlì? In questa pagina tutte le informazioni per seguire la prima gara del brasiliano con la maglia giallorossa, ovvero il ritorno in campo di una leggenda.
ORARIO RAVENNA-FORLÌ: QUANDO SI GIOCA LA PARTITA DI RONALDINHO
La partita del debutto di Ronaldinho con il Ravenna viene disputata domenica 15 ottobre 2026 allo stadio Bruno Benelli di Ravenna: il fischio d'inizio della sfida contro il Forlì, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C, Girone B, è previsto per le ore 17:30.
DOVE VEDERE RAVENNA-FORLÌ, ESORDIO DI RONALDINHO, IN DIRETTA TV
A trasmettere in diretta TV l'esordio di Ronaldinho con il Ravenna è Sky, che detiene i diritti di trasmissione della Serie C: nello specifico, Ravenna-Forlì è visibile in diretta TV, sul satellite, al canale Sky Sport Calcio (251).
DOVE VEDERE RAVENNA-FORLÌ, ESORDIO DI RONALDINHO, IN DIRETTA STREAMING
Per seguire in diretta streaming Ravenna-Forlì, la partita del ritorno in campo di Ronaldinho, bisogna sempre utilizzare Sky, che trasmette l'evento in streaming su Sky GO, e NOW, piattaforma di streaming on demand di Sky, che consente la visione dei canali di Sky acquistando dedicati pacchetti. In questo caso bisogna attivare il PASS SPORT.
RAVENNA-FORLÌ, LA PARTITA DI RONALDINHO: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE
Sky ha pensato una programmazione tutta dedicata a Ravenna-Forlì, l'esordio di Ronaldinho con la maglia giallorossa: il collegamento inizia alle ore 17 e a seguire passo dopo passo il brasiliano è prevista una "Ronaldinho Cam", una camera dedicata. La partita sarà preceduta da una clip introduttiva firmata da Fabio Caressa.
Ma non si ferma qui la copertura dell'evento: Sky segue anche la vigilia del Derby, con collegamenti da Ravenna, l'allenamento di Ronaldinho, le interviste ai tifosi e curiosità legate al match.