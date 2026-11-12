Dove vedere l'esordio di Ronaldinho in tv e streaming: chi trasmette Ravenna-Forlì e come vederla Serie C Ravenna vs Forli Ravenna Forli

Pensi al calcio e tra i campioni assoluti che hanno scritto parte della storia del gioco ti viene in mente Ronaldinho: arte in movimento, semplicemente una leggenda. Ecco, l'ha scritta e continua a scriverla: perché il brasiliano torna in campo a 46 anni, in Serie C, con la maglia del Ravenna.

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