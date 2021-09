La Juventus riceve la Sampdoria alla sesta giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e in streaming.

La Juventus cerca di accorciare la distanza dalla parte alta della classifica affrontando tra le mura amiche la Sampdoria, in una sfida particolarmente difficile per come i doriani sanno farsi valere anche contro grandi squadre.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri ha avuto un inizio di stagione decisamente complicato, con appena 2 punti nelle prime 4 partite. L'unica gioia stagionale è arrivata in Champions League, con lo 0-3 sul campo del Malmoe.

Discreto inizio di campionato per la Samp, in estate passata da Claudio Ranieri a Roberto D'Aversa. I doriani, dopo il k.o. all'esordio contro il Milan e lo 0-0 contro il Sassuolo, hanno fermato l'Inter sul 2-2 e sono andati a vincere ad Empoli con un secco 3-0 prima del pesante 0-4 casalingo contro il Napoli.

In questi anni di dominio bianconero, il Doria ha fatto più di uno scherzo a club capace di vincere 9 scudetti consecutivi. Tra questi c'è anche un successo blucerchiato a Torino, che risale alla stagione 2012/13. Era la Samp di Delio Rossi, che vinse contro la Juventus di Antonio Conte per 1-2 grazie alla doppietta del giovane Mauro Icardi.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-SAMPDORIA

Il match che vede fronteggiarsi Juventus e Sampdoria è in programma per domenica 26 settembre, all' Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio della contesa è previsto per le ore 12.30.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SAMPDORIA IN TV E STREAMING

La sfida tra bianconeri e blucerchiati verrà trasmessa da DAZN, visibile tramite una moderna smart tv. Non disponendo di un televisore del genere, si può collegare console di gioco come Xbox e PlayStation oppure dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast a una tv non di ultima generazione.

Anche Sky trasmette il match, per la precisione sul canale Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 249 e 273 del digitale terrestre).

Per quanto riguarda la visione in streaming, sarà necessario scaricare una delle due app a seconda dell'abbonamento avuto (DAZN e Sky Go) disponibili per pc, smartphone e tablet). In alternativa c'è NOW, servizio on demand di Sky che propone vari eventi tramite dei pacchetti dedicati.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

La telecronata di Juventus-Sampdoria su DAZN sarà di Riccardo Mancini con Simone Tiribocchi al commento tecnico. Per quanto riguarda Sky, telecronata affidata a Riccardo Gentile con Giancarlo Marocchi al commento tecnico.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-SAMPDORIA

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Candreva; Caputo, Quagliarella.