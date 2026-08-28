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Serie A
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Simone Giromini

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Dove vedere Juventus-Parma Calcio 1913 in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Juventus e Parma Calcio 1913: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 2
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Juventus-Parma è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovate il canale e il link per seguire la partita in live streaming.

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Juventus-Parma Calcio 1913: sabato 29 agosto ore 20:45

La Juventus ospita il Parma all'Allianz Stadium di Torino nella seconda giornata di Serie A, con i bianconeri che cercano conferme dopo il successo in trasferta a Frosinone.

Spalletti ha portato a casa tre punti all'esordio, anche se non senza qualche brivido nel finale. Ora si tratta di replicare davanti al proprio pubblico, all'inizio di una stagione che vede la Juventus impegnata anche in Europa League dopo aver mancato la qualificazione alla Champions.

Il Parma di Carlos Cuesta arriva invece da una sconfitta per 1-0 contro il Cagliari alla prima giornata. I ducali hanno bisogno di punti e non hanno nulla da perdere in questa trasferta.

La squadra ospite ha mostrato segnali incoraggianti in Coppa Italia, battendo il Catania 2-0, ma il salto di qualità richiesto dalla Serie A è un altro discorso. Cuesta dovrà trovare soluzioni per sbloccare una manovra offensiva che stenta a decollare.

In casa bianconera, il mercato resta aperto e animato: la Juventus lavora ancora su cessioni e possibili innesti nelle ultime ore della sessione estiva. Sul campo, però, l'obiettivo è chiaro.

Per scoprire dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Formazioni

Probabili formazioni Juventus - Parma Calcio 1913

4-2-3-1
Juventus crest
Juventus
JUV
Formazione
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
4-3-3
23C. Pinsoglio15P. Kalulu6L. Kelly2M. Celik3G. Bremer22W. McKennie12D. Luiz5M. Locatelli10K. Yildiz7C. Conceicao9R. Kolo Muani40E. Corvi15E. Del Prato3A. N'Diaye37M. Troilo14E. Valeri10A. Bernabe47A. Konate32C. Ordonez76S. Lontani19E. Toure16M. Keita
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
4-2-3-1
Juventus

Formazione titolare

Parma Calcio 1913

Allenatore

  • L. Spalletti
  • C. Cuesta

In casa Juventus, Spalletti deve fare a meno di Kenan Yildiz, out per due mesi. In porta attesa la conferma di Guglielmo Vicario, con una difesa che vede Kalulu, Kelly, Celik e Bremer. A centrocampo spazio a McKennie, Douglas Luiz e Locatelli, mentre Boga o Alajbegovic completeranno il tridente con Conceicao e Kolo Muani. Non ci sono squalificati tra le fila bianconere.

Il Parma deve rinunciare a Hans Nicolussi Caviglia per infortunio. Nessuna squalifica per Cuesta, che dovrebbe affidarsi a Corvi tra i pali e a un centrocampo con Bernabe, Keita e Ordonez. Toure e Lontani dovrebbero essere confermati come riferimenti offensivi, insieme a Romero o Elphege. Aggiornamenti potrebbero arrivare nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

JUV

JUV - Forma

NCE
V2-0
CHE
V0-1
INT
S1-2
PAL
V2-0
FRC
V0-1
Gol segnato (subito)
7/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
PAR

PAR - Forma

ARE
D1-1
IRA
D1-1
SAM
S0-2
CAT
V2-0
CGL
S0-1
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

La Juventus ha registrato quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'unico passo falso è arrivato contro l'Inter in amichevole (1-2), mentre i bianconeri hanno aperto la Serie A con un successo per 1-0 a Frosinone. Nelle cinque partite, la Juventus ha segnato sei reti e ne ha subite tre.

Il Parma presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I ducali hanno battuto il Catania 2-0 in Coppa Italia, ma in Serie A hanno perso 1-0 contro il Cagliari all'esordio. Nelle amichevoli estive, il Parma non è andato oltre il pareggio contro Iraklis e l'Arezzo, entrambi 1-1, e ha ceduto 2-0 alla Sampdoria.

Precedenti

Testa a testa

JuventusPareggioParma Calcio 1913
3
1
1
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Juventus badge
Juventus
JUV
4
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
3
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FIN
11Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 1° febbraio 2026, quando il Parma ospitò la Juventus in Serie A: finì 1-4 per i bianconeri. Guardando agli ultimi cinque precedenti in Serie A, la Juventus ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con quella sconfitta arrivata al Tardini nell'aprile 2025 (1-0 per il Parma). L'incontro del 24 agosto 2025 all'Allianz Stadium era terminato 2-0 per la Juventus.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
110040+43
V
2
InterInterINT
110041+33
V
3
LecceLecceLEC
110020+23
V
4
NapoliNapoliNAP
110020+23
V
5
MilanMilanMIL
110021+13
V
6
AtalantaAtalantaATA
110021+13
V
7
CagliariCagliariCGL
110010+13
V
8
JuventusJuventusJUV
110010+13
V
9
LazioLazioLAZ
110010+13
V
10
ComoComoCOM
10101101
D
11
UdineseUdineseUDI
10101101
D
12
SassuoloSassuoloSAS
100112-10
S
13
TorinoTorinoTOR
100112-10
S
14
BolognaBolognaBOL
100101-10
S
15
FrosinoneFrosinoneFRC
100101-10
S
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
100101-10
S
17
GenoaGenoaGEN
100102-20
S
18
VeneziaVeneziaVEN
100102-20
S
19
MonzaMonzaMON
100114-30
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
100104-40
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione



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