Dove vedere Juventus-Parma Calcio 1913 in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 2 29 ago 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus-Parma è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovate il canale e il link per seguire la partita in live streaming.

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Juventus-Parma Calcio 1913: sabato 29 agosto ore 20:45

La Juventus ospita il Parma all'Allianz Stadium di Torino nella seconda giornata di Serie A, con i bianconeri che cercano conferme dopo il successo in trasferta a Frosinone.

Spalletti ha portato a casa tre punti all'esordio, anche se non senza qualche brivido nel finale. Ora si tratta di replicare davanti al proprio pubblico, all'inizio di una stagione che vede la Juventus impegnata anche in Europa League dopo aver mancato la qualificazione alla Champions.

Il Parma di Carlos Cuesta arriva invece da una sconfitta per 1-0 contro il Cagliari alla prima giornata. I ducali hanno bisogno di punti e non hanno nulla da perdere in questa trasferta.

La squadra ospite ha mostrato segnali incoraggianti in Coppa Italia, battendo il Catania 2-0, ma il salto di qualità richiesto dalla Serie A è un altro discorso. Cuesta dovrà trovare soluzioni per sbloccare una manovra offensiva che stenta a decollare.

In casa bianconera, il mercato resta aperto e animato: la Juventus lavora ancora su cessioni e possibili innesti nelle ultime ore della sessione estiva. Sul campo, però, l'obiettivo è chiaro.

Per scoprire dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Formazioni

In casa Juventus, Spalletti deve fare a meno di Kenan Yildiz, out per due mesi. In porta attesa la conferma di Guglielmo Vicario, con una difesa che vede Kalulu, Kelly, Celik e Bremer. A centrocampo spazio a McKennie, Douglas Luiz e Locatelli, mentre Boga o Alajbegovic completeranno il tridente con Conceicao e Kolo Muani. Non ci sono squalificati tra le fila bianconere.

Il Parma deve rinunciare a Hans Nicolussi Caviglia per infortunio. Nessuna squalifica per Cuesta, che dovrebbe affidarsi a Corvi tra i pali e a un centrocampo con Bernabe, Keita e Ordonez. Toure e Lontani dovrebbero essere confermati come riferimenti offensivi, insieme a Romero o Elphege. Aggiornamenti potrebbero arrivare nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

La Juventus ha registrato quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'unico passo falso è arrivato contro l'Inter in amichevole (1-2), mentre i bianconeri hanno aperto la Serie A con un successo per 1-0 a Frosinone. Nelle cinque partite, la Juventus ha segnato sei reti e ne ha subite tre.

Il Parma presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I ducali hanno battuto il Catania 2-0 in Coppa Italia, ma in Serie A hanno perso 1-0 contro il Cagliari all'esordio. Nelle amichevoli estive, il Parma non è andato oltre il pareggio contro Iraklis e l'Arezzo, entrambi 1-1, e ha ceduto 2-0 alla Sampdoria.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 1° febbraio 2026, quando il Parma ospitò la Juventus in Serie A: finì 1-4 per i bianconeri. Guardando agli ultimi cinque precedenti in Serie A, la Juventus ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con quella sconfitta arrivata al Tardini nell'aprile 2025 (1-0 per il Parma). L'incontro del 24 agosto 2025 all'Allianz Stadium era terminato 2-0 per la Juventus.

Classifica









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