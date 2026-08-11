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Marco Trombetta

Dove vedere Juventus-Palermo gratis oggi: la partita in TV e la diretta streaming senza abbonamento

Juventus vs Palermo
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Come vedere l'amichevole Juventus-Palermo gratis senza sottoscrivere nessun abbonamento.

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La Juventus affronta il Palermo nella terza e ultima amichevole del suo Summer Tour a Perth, in Australia.

I bianconeri sono reduci dalla loro prima sconfitta nel pre-campionato contro l'Inter. mentre il Palermo dalla vittoria contro il Melbourne City.

La partita sarà come di consueto visibile in TV e streaming sia su DAZN che su Sky Sport e NOW, ma c'è anche la possibilità di vederla gratuitamente senza possedere nessun abbonamento, come già successo in occasione di Juventus-Inter.

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER OGGI GRATIS

Per vedere Juventus-Palermo gratis vi basterà accedere al sito ufficiale dei bianconeri, Juventus.com, e scaricare l'omonima app senza costi aggiuntivi. La partita sarà trasmessa gratuitamente e visibile sui vostri smartphone e tablet.

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