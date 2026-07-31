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Lelio Donato

Dove vedere Juventus-Nizza gratis oggi: la terza amichevole dei bianconeri in TV e la diretta streaming

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Bianconeri in campo per la terza amichevole dopo quelle contro Basilea e Standard Liegi: Juventus-Nizza di oggi sarà trasmessa anche in diretta streaming gratis, ecco dove vederla.

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Terza amichevole pre-campionato per la Juventus che affronta il Nizza prima della tournée in Asia.

I bianconeri scendono in campo al Training Center di Torino contro la formazione francese, che ha chiuso al sedicesimo posto in Ligue 1 nella scorsa stagione. La Juventus ha pareggiato la prima amichevole contro il Basilea dell'ex Lichtsteiner e poi ha battuto il Basilea. Inoltre la squadra di Luciano Spalletti non ha ancora subito goal.

La terza amichevole dei bianconeri, come tutte le altre di questa estate, sarà visibile anche gratis: ma dove e come si può vedere Juventus-Nizza?

DOVE VEDERE JUVENTUS-NIZZA GRATIS IN STREAMING

Juventus-Nizza, che si gioca venerdì 31 luglio alle ore 18.00, verrà trasmessa solo per gli abbonati su DAZN, Sky Sport e NOW. Ma come detto sarà visibile anche completamente gratis. Per vedere la terza amichevole dei bianconeri basterà registrarsi sul sito ufficiale Juventus.com senza alcun abbonamento o pagamento al servizio.

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