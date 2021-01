Dove vedere Juventus-Napoli in tv e streaming

Juventus e Napoli si contendono la Supercoppa Italiana in gara secca: tutto ciò che c'è da sapere sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

2020, contro . Bianconeri e partenopei fanno il paio con l'ultima sfida del 2014 a Doha, vinta ai rigori dagli azzurri, affrontandosi nuovamente in gara secca nella partita che mette in palio l'ambito trofeo nazionale.

che si è guadagnata la possibilità di aumentare i propri trionfi in bacheca grazie allo Scudetto vinto nell'ultima stagione, mentre gli azzurri hanno staccato il 'pass' aggiudicandosi la Coppa 2019/2020 sconfiggendo all'Olimpico di proprio Madama.

La Juventus, quando si parla di Supercoppa Italiana, si rivela essere un'autentica 'pigliatutto': scorrendo il palmares del club bianconero, infatti, spiccano ben otto trofei, l'ultimo dei quali ottenuto nel 2018 a discapito del .

Altre squadre

Per il Napoli invece i successi nella competizione sono due, entrambi contro la Juve: nel 1990 con Diego Armando Maradona (finì 5-1) e - come detto - nel 2014 in al termine di una sfida infinita risoltasi solamente coi tiri dal dischetto.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-NAPOLI

Juventus-Napoli si gioca mercoledì 20 gennaio 2021 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia: fischio d'inizio della partita previsto alle ore 21:00, arbitro Paolo Valeri di Roma.

DOVE VEDERE JUVENTUS-NAPOLI IN TV E STREAMING

Juventus-Napoli, finale della Supercoppa Italiana, sarà trasmessa in diretta ed esclusiva dalla Rai: canale di riferimento per godersi il match, Rai 1.

L'articolo prosegue qui sotto

In la partita sarà invece disponibile su RaiPlay, il servizio offerto dalla Rai: basterà accedere al sito www.raiplay.it e selezionare la finestra dell'evento, o in alternativa scaricare l'app su smartphone o tablet.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-NAPOLI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.