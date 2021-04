Dove vedere Juventus-Napoli in tv e streaming

Juve e Napoli si affrontano nel recupero del match della 3ª giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo rinvii, ricorsi e polemiche, Juventus-Napoli si gioca. Il recupero della partita valida per la 3ª giornata di Serie A, originariamente prevista lo scorso 4 ottobre e mai disputata causa Covid in casa azzurra, stavolta andrà in scena.

Le due squadre arriveranno all’appuntamento vivendo momenti diametralmente opposti. I bianconeri infatti, nelle ultime due uscite hanno messo in cascina un solo punto, quello ottenuto in rimonta nel derby contro il Torino dopo la clamorosa sconfitta interna patita contro il Benevento, mentre quella dei partenopei è una delle compagini più in forma del momento.

Gli uomini di Gattuso sono infatti imbattuti nel torneo dallo scorso 21 febbraio e nelle ultime sei uscite hanno totalizzato cinque vittorie ed un solo pareggio.

Juventus e Napoli sono attualmente appaiate in classifica con 56 punti messi in cascina dopo 28 partite giocate.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-NAPOLI

Juventus-Napoli si gioca nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 aprile 2021 all'Allianz Stadium di Torino: calcio d'inizio previsto alle ore 18:45. Contemporaneamente alla gara dell'Allianz Stadium si giocherà anche Inter-Sassuolo, originariamente in programma sabato 20 marzo.

DOVE VEDERE JUVENTUS-NAPOLI IN TV E STREAMING

La partita tra Juventus e Napoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky: canali di riferimento su cui sintonizzarsi per potersi godere il match dello 'Stadium', Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (202 del satellite; 473 del digitale terrestre).

Juventus-Napoli sarà disponibile anche in streaming su Sky Go - il servizio dedicato agli abbonati Sky - scaricando l'app su pc, smartphone o tablet, nonchè su NOW, registrandosi e acquistando uno dei pacchetti disponibili seguendo le linee guida del sito.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI

Andrea Pirlo non ha ancora sciolto le riserve sul possibile reintegro di McKennie, Arthur e Dybala. Il tecnico bianconero potrebbe quindi affidarsi ad un 4-4-2 nel quale Chiesa e Bernardeschi potrebbero essere chiamati ad agire sugli out di destra e sinistra, con Rabiot e Bentancur in mediana. In avanti spazio alla coppia Morata-Cristiano Ronaldo.

Rino Gattuso si affiderà al consueto 4-2-3-1 nel quale nel cuore della difesa si rivedrà Koulibaly, al rientro dalla squalifica. Al suo fianco dovrebbe esserci Manolas. In attacco possibile conferma dal 1’ per Osimhen con Politano, Zielinski e Insigne a suo supporto.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Morata, Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.