Dove vedere Juventus-Napoli in tv e streaming

Big match tra Juventus e Napoli alla terza giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Andrea Pirlo è attesa da un nuovo esame, complicato forse ancora più dell'ultimo. Dopo aver pareggiato contro la Roma, i bianconeri ospiteranno la squadra più in forma del campionato: il .

Numeri alla mano, il Napoli guida la classifica della Seire A con due vittorie in altrettante giornate: otto goal fatti e zero subiti. Gattuso non avrebbe potuto chiedere di più per questo inizio di campionato, che sta vedendo a sorpresa anche la permanenza di Koulibaly, suo grande desiderio.

Dall'altra parte c'è una Juventus ancora fisiologicamente in cerca di una identità. Bella e spumeggiante contro la , opaca e poco equilibrata contro la . Salvata come spesso accade da un infinito Cristiano Ronaldo.

La partita contro il Napoli tra l'altro potrebbe essere a rischio: si attende l'esito dei tamponi dei giocatori partenopei dopo aver giocato contro il , squadra che possiede ben 14 positivi al Covid tra giocatori e staff.

C'è grande attesa anche per la sfida nella sfida: in panchina ci saranno infatti Gattuso e Pirlo, due ex compagni sia al sia in Nazionale, amici prima di tutto e poi calciatori. Per loro, e per noi, sarà sicuramente strano vederli in queste vesti.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-NAPOLI

Juventus-Napoli si giocherà domenica 4 ottobre, in posticipo serale, alle ore 20.45: si giocherà all'Allianz Stadium, come ormai consueto davanti a mille spettatori.

DOVE VEDERE JUVENTUS-NAPOLI IN TV E STREAMING

Il big match della terza giornata di tra Juventus e Napoli sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Daniele Adani.

La partita sarà visibile anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno vederla, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su pc e notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda possibilità per vedere in diretta streaming la partita è costituita inoltre da Now Tv: il servizio live e on demand della tv satellitare, acquistando uno dei pacchetti proposti, offre infatti, fra i vari eventi sportivi, anche la visione delle partite della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI

La squalifica di Rabiot e la prestazione non ottimale di McKennie spingono Pirlo a cambiare il centrocampo, schierando dal 1' la coppia Arthur-Bentancur, vista nel secondo tempo a Roma. In difesa c'è ancora un dubbio sulla fascia sinistra, visto che Alex Sandro è sempre fermo ai box: Frabotta e De Sciglio sono in ballottaggio. In avanti Kulusevski tornerà al fianco di Ronaldo al posto di Morata, non ancora calato pienamente nella parte, con Ramsey a svariare sulla trequarti. Meno probabile l'impiego di Dybala dall'inizio.

Napoli senza Insigne infortunatosi contro il Genoa: il capitano ne avrà ancora per un mese. Gattuso potrebbe comunque riproporre la formazione offensiva vista contro il Genoa, con Elmas a completare l'attacco assieme ad a Lozano, Osimhen e Mertens. L'alternativa è il ritorno al 4-3-3, con uno tra Demme o Lobotka in mezzo al campo. In difesa Manolas dovrebbe superare l'acciaccio alla schiena, sulla sinistra Hysaj è ancora favorito su Mario Rui.

JUVENTUS (3-4-1-2: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Elmas; Osimhen