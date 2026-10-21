Dove vedere Juventus, Milan e la terza giornata di Europa League: quali partite su Sky, TV8 e NOW giovedì 22 ottobre

Juventus contro il Rennes, Milan in casa del Bournemouth. Ma giovedì 22 ottobre andranno in scena anche tutte le altre partite della Fase Campionato di Europa League, giunta alla terza giornata.

Gare che, come sempre, saranno tutte visibili in diretta tv: o singolarmente o tramite la classica Diretta Gol, prevista sia per lo spezzone delle 18.45 che per quello delle 21.00.

Di seguito, ecco dunque la suddivisione tv e streaming delle partite del terzo turno di Europa League, comprese quelle di Juventus e Milan.

EUROPA LEAGUE SU SKY E NOW

A trasmettere le gare di Europa League in diretta e in esclusiva tv sarà come sempre Sky, mentre l’esclusiva streaming è di NOW: i due broadcaster detengono anche per questa stagione i diritti della competizione. I clienti Sky potranno inoltre usufruire dell’app SkyGo.





QUALE PARTITA SU TV8

Una partita, come ogni settimana, verrà però trasmessa non solo su Sky e NOW ma anche in chiaro su TV8. E qui c’è una novità rispetto al solito: la gara in questione è Juventus-Rennes, che si giocherà alle 18.45 di giovedì 22 ottobre ma che sarà visibile in differita alle ore 21.00 su TV8, in chiaro e gratis, accedendo al canale numero 8 del Digitale Terrestre o al sito ufficiale dell’emittente.

La novità in questione è la scelta di Sky di rendere visibile in chiaro, su TV8 appunto, non una partita tra due formazioni straniere bensì quella di un’italiana. Anche se, come detto, in differita e non in diretta.

LE PARTITE DI EUROPA LEAGUE IN DIRETTA GIOVEDÌ 22 OTTOBRE

16.00 Kairat Almaty-Panathinaikos - SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Juventus-Rennes - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW (differita su TV8 alle 21)

18.45 OFI Creta-Bayer Leverkusen - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 Lech Poznan-Sunderland - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.45 Jablonec-Brighton - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Bournemouth-Milan - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Besiktas-Crystal Palace - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Celtic-Celta - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Hoffenheim-Lione - SKY SPORT (canale 257) e NOW

DOVE VEDERE AJAX-ATALANTA DI CONFERENCE LEAGUE

Anche la gara di Conference League dell’Atalanta, impegnata in casa dell’Ajax, sarà visibile in diretta tv e streaming: si potrà infatti vedere tramite abbonamento su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e NOW.







