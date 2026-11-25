Archiviata la Champions League, giovedì 26 novembre si giocano le partite della quinta giornata di Europa League tra cui quelle che vedono impegnate le due squadre italiane: Juventus e Milan.

La formazione di Luciano Spalletti giocherà in casa contro l'Omonia Nicosia e ha già raccolto dieci punti nelle prime quattro partite, mentre quella di Amorim fa visita all'Olympiacos e deve recuperare terreno in classifica.

Ma dove verranno trasmesse le partite di Europa League giovedì 26 novembre? La diretta tv e streaming su Sky, NOW e Tv8.

DOVE VEDERE L'EUROPA LEAGUE IN DIRETTA TV E STREAMING

Sky e NOW detengono i diritti tv e streaming dell'Europa League e trasmetteranno anche tutte le partite della quinta giornata: alcune singolarmente, come quelle di Milan e Juventus, e le altre nella classica Diretta Goal delle 18.45 e poi delle 21. I clienti Sky potranno inoltre utilizzare l'app SkyGo per vedere le gare in diretta streaming.

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JUVENTUS O MILAN IN CHIARO SU TV8?

Anche questa settimana una partita di Europa League verrà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Tv8. La scelta è ricaduta sulla gara di una delle due italiane, ma in differita. Alle ore 21.00 infatti sarà possibile vedere gratis Olympiacos-Milan al canale 8 del digitale terrestre. Mentre la diretta della partita, che si gioca alle ore 18.45, verrà trasmessa solo per gli abbonati a Sky o NOW.

DOVE VEDERE L'EUROPA LEAGUE 26 NOVEMBRE