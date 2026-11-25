Archiviata la Champions League, giovedì 26 novembre si giocano le partite della quinta giornata di Europa League tra cui quelle che vedono impegnate le due squadre italiane: Juventus e Milan.
La formazione di Luciano Spalletti giocherà in casa contro l'Omonia Nicosia e ha già raccolto dieci punti nelle prime quattro partite, mentre quella di Amorim fa visita all'Olympiacos e deve recuperare terreno in classifica.
Ma dove verranno trasmesse le partite di Europa League giovedì 26 novembre? La diretta tv e streaming su Sky, NOW e Tv8.
DOVE VEDERE L'EUROPA LEAGUE IN DIRETTA TV E STREAMING
Sky e NOW detengono i diritti tv e streaming dell'Europa League e trasmetteranno anche tutte le partite della quinta giornata: alcune singolarmente, come quelle di Milan e Juventus, e le altre nella classica Diretta Goal delle 18.45 e poi delle 21. I clienti Sky potranno inoltre utilizzare l'app SkyGo per vedere le gare in diretta streaming.
JUVENTUS O MILAN IN CHIARO SU TV8?
Anche questa settimana una partita di Europa League verrà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Tv8. La scelta è ricaduta sulla gara di una delle due italiane, ma in differita. Alle ore 21.00 infatti sarà possibile vedere gratis Olympiacos-Milan al canale 8 del digitale terrestre. Mentre la diretta della partita, che si gioca alle ore 18.45, verrà trasmessa solo per gli abbonati a Sky o NOW.
DOVE VEDERE L'EUROPA LEAGUE 26 NOVEMBRE
- 18.45 Diretta Gol Europa - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
- 18.45 Olympiacos-Milan (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW (differita su TV8 alle 21)
- 18.45 Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW
- 18.45 Celta-Bournemouth (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 256) e NOW
- 18.45 Besiktas-Hapoel Beer Sheva (Europa League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
- 21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251) e NOW
- 21.00 Juventus-Omonia (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
- 21.00 Crystal Palace-Real Sociedad (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW
- 21.00 Hoffenheim-Sturm Graz (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 256) e NOW
- 21.00 Sunderland-Jagiellonia (Europa League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW