Dove vedere Juventus, Milan e la quarta giornata di Europa League in tv e streaming: partite su Sky, TV8 in chiaro e NOW

Dopo la Champions League, torna anche l'Europa League. E tornano gli impegni di Juventus e Milan, in campo per la quarta giornata della Fase Campionato della competizione.

La formazione di Luciano Spalletti e quella di Ruben Amorim giocheranno rispettivamente in trasferta e in casa: la prima ad Alkmaar contro gli olandesi dell'AZ, la seconda a San Siro contro gli ungheresi del Ferencvaros.

Dove verranno trasmesse le partite della quarta giornata di Europa League? La suddivisione tv e streaming delle sfide di giovedì 5 novembre.

EUROPA LEAGUE SU SKY E NOW

Sky e NOW detengono i diritti tv e streaming dell'Europa League e trasmetteranno anche le partite della quarta giornata: alcune singolarmente, come quelle di Milan e Juventus, e le altre inserite nella classica Diretta Gol delle 18.45 e poi delle 21. I clienti Sky potranno inoltre utilizzare l'app SkyGo.

QUALE PARTITA SU TV8

Come ogni settimana, una partita di Europa League sarà visibile anche su TV8. Così come un paio di settimane fa, verrà però trasmessa in differita la gara di un'italiana e non quella di due formazioni straniere in diretta: alle 21 sarà dunque possibile assistere in chiaro - e in differita, appunto - a Milan-Ferencvaros, match in programma alle 18.45.

DOVE VEDERE L'EUROPA LEAGUE GIOVEDÌ 5 DICEMBRE