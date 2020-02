Dove vedere Juventus-Inter in tv e streaming

La Juventus sfida l'Inter nel Derby d'Italia della 26ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il match clou della 26ª giornata di è l'atteso Derby d' fra la di Maurizio Sarri e l' di Antonio Conte. I bianconeri comandano la classifica con 60 punti, frutto di 19 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte, e hanno una lunghezza di vantaggio sulla e 6 sui milanesi, che si trovano al 3° posto a quota 54, con un cammino di 16 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, e devono recuperare la sfida con la .

La partita si disputerà a porte chiuse, come deciso dalla Lega di Serie A, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Negli 86 precedenti in Serie A disputati in casa della Vecchia Signora, il bilancio sorride a quest'ultima con 56 vittorie a fronte di 16 pareggi e di 11 successi nerazzurri.

L'ultima vittoria dell'Inter in casa della Juventus risale al 3 novembre 2012, quando i milanesi, guidati da Stramaccioni, si imposero per 3-1 a sui bianconeri guidati dal vice-Conte, Angelo Alessio, grazie ad una doppietta di Diego Milito e ad un goal di Rodrigo Palacio, che vanificarono il vantaggio iniziale dei piemontesi con Vidal. Da allora sono arrivati 4 successi della Vecchia Signora e 2 pareggi.

All'andata la Juventus vinse 2-1 al Meazza grazie ai goal di Dybala e Higuain, con rete del provvisorio 1-1 siglata da Lautaro Martínez. Se dovesse imporsi anche al ritorno, Sarri eguaglierebbe l'attuale tecnico nerazzurro Antonio Conte, l'unico in grado di battere da allenatore l'Inter in entrambi i primi due confronti.

La Juventus è reduce da 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 giornate di campionato, e in settimana è stata battuta di misura in (1-0) dai francesi del , mentre l'Inter ha collezionato un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta con la Lazio nelle ultime 4 partite giocate nel torneo, e in settimana ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di battendo 2-1 a Milano il nel ritorno dei sedicesimi.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore dei bianconeri con 21 goal realizzati, e se andasse a segno anche contro l'Inter, stabilirebbe il nuovo primato della Serie A, nonché il suo record personale, trovando la rete per 12 partite consecutive. Romelu Lukaku è invece il bomber dei nerazzurri con 17 reti all'attivo.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-INTER

Il Derby d'Italia Juventus-Inter si giocherà la sera di domenica 1 marzo 2020 con fischio d'inizio alle ore 20.45. La gara andrà in scena a porte chiuse all'Allianz Stadium di Torino.

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER IN TV E STREAMING

La sfida Juventus-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire il Derby d'Italia anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

Sarri dovrebbe optare per il 4-3-1-2 con l'innesto sulla trequarti di Ramsey alle spalle del tandem d'attacco, che dovrebbe essere composto da Dybala e Cristiano Ronaldo, con Higuain che potrebbe partire dalla panchina. Da non escludere però la mossa a sorpresa, rappresentata dall'inserimento di Douglas Costa dal 1' al posto del gallese. A centrocampo Pjanic sarà confermato in cabina di regia, con Bentancur e Matuidi, favorito su Rabiot, come mezzali. In difesa al centro il recuperato Chiellini insidia De Ligt, ma dovrebbe partire titolare l'olandese accanto a Bonucci. Cuadrado sarà arretrato a terzino destro, con Alex Sandro a sinistra. In porta giocherà Szczesny.

Conte tornerà al 3-5-2 dopo la parentesi 4-4-2 adottata in Europa League. Davanti si rivedrà la coppia composta da Lautaro Martínez e Lukaku. Sulle fasce Candreva e Young rileveranno Moses e Biraghi, con il ritorno di Brozovic in regia fra le due mezzali, che saranno Vecino e Barella. Partirà dalla panchina Eriksen, che potrebbe rivelarsi una carta importante a gara in corso. In difesa la linea a tre sarà composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni, tenuti a riposo per la sfida infrasettimanale con il Ludogorets. Fra i pali, infine, capitan Handanovic ha smaltito il problema a un dito della mano e rileverà Padelli.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martínez, R. Lukaku.