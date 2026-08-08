Dove vedere Juventus-Inter gratis oggi: il derby d'Italia in TV e la diretta streaming senza abbonamento

Il primo Juventus-Inter della stagione sarà visibile gratis per tutti senza bisogno di sottoscrivere un abbonamento.

I bianconeri tornano in campo dopo le vittorie di misura ottenute contro Nizza e Chelsea e puntano a mantenere la porta inviolata, come sempre accaduto finora nei precedenti test amichevoli.

I nerazzurri invece sono reduci dal pareggio per 1-1 ottenuto nel derby contro il Milan e precedentemente avevano battuto il Manchester City ai calci di rigore.

Ma come dicevamo Juventus-Inter, oltre che per gli abbonati su DAZN, Sky Sport e NOW, sarà disponibile per tutti completamente gratis.

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER OGGI GRATIS

Per seguire in diretta Juventus-Inter, che si gioca oggi sabato 8 agosto alle ore 13.00, basterà registrarsi sul sito ufficiale o scaricare l'app Juventus.com senza alcun abbonamento o pagamento al servizio.