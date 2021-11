La Juventus di Massimiliano Allegri ospita all'Allianz Stadium di Torino la Fiorentina di Vincenzo Italiano nel secondo anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022.

Nel capoluogo piemontese va in scena la sfida molto sentita tra i bianconeri e i toscani, che sognano di ripetere l'exploit della scorsa stagione con il 3-0 conquistato in casa della 'Vecchia Signora'.

La Juventus vuole tornare al successo dopo le due sconfitte di fila contro Sassuolo e Verona. I bianconeri hanno conquistato appena un punto nelle ultime tre uscite di campionato e sono crollati a -16 dalla coppia in vetta alla classifica, Napoli e Milan.

L'ultimo successo dei bianconeri in casa è datato 17 ottobre: la squadra di Allegri si impose col risultato di 1-0 sulla Roma di Mourinho.

La Fiorentina si presenta alla sfida con tre punti di vantaggio in classifica sulla Juventus. La squadra viola è reducde dal successo netto per 3-0 sullo Spezia al 'Franchi' grazie alla tripletta di Dusan Vlahovic. La formazione toscana non ha ancora conosciuto mezze misure in questa stagione: lo 'score' recita 6 vittorie e 5 sconfitte.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-FIORENTINA

Il match di campionato tra Juventus e Fiorentina è in programma sabato 6 novembre all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio del match valido per il 12° turno di Serie A è fissato alle ore 18:00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-FIORENTINA IN TV E STREAMING

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in streaming su DAZN: per gli abbonati occorrerà scaricare l'app di DAZN sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. In alternativa, ci si potrà collegare al sito di DAZN e selezionare la finestra dell'evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della sfida tra Juventus e Fiorentina su DAZN è affidata a Edoardo Testoni. Al suo fianco ci sarà Massimo Ambrosini, che ricoprirà il ruolo di commentatore tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-FIORENTINA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.