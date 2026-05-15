Dove vedere Juventus-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Juventus ben avviata nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, Fiorentina già matematicamente salva dopo il pareggio contro il Genoa. E ora le due squadre si affrontano all'Allianz Stadium in una gara delicatissima.

Match valido per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A, match che per la Juventus vale tantissimo: battendo la Fiorentina, e con le giuste combinazioni dagli altri campi, la squadra di Spalletti potrebbe andare aritmeticamente in Champions League con 90 minuti d'anticipo.

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Come guardare Juventus-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Juventus-Fiorentina: ora di inizio

Serie A - Serie A Allianz Stadium

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Juventus-Fiorentina si gioca domenica 17 maggio 2026, alle ore 12, all'Allianz Stadium di Torino.

Notizie sulle squadre e formazioni

Vlahovic confermato dall'inizio dopo il ritorno da titolare con goal di Lecce: panchina per David. Ancora in dubbio Thuram, pronto Koopmeiners. A gara in corso Boga. Fiorentina probabilmente senza Kean, come nelle ultime partite: Piccoli dovrebbe tornare dal primo minuto al posto del giovanissimo Braschi.

Probabili formazioni Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Solomon. All. Vanoli

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica