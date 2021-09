La Juventus sfida il Chelsea nella seconda giornata della fase a gironi di Champions: tutto sulla gara, le formazioni, dove vederla in tv e streaming.

Protagonista di un avvio di campionato sin qui scivolato via tra tanti alti e bassi, la Juventus torna a concentrarsi sulla Champions League, una competizione nella quale viceversa è partita molto forte.

La compagine bianconera affronterà nella sua seconda uscita nella fase a gironi il Chelsea campione d’Europa di Thomas Tuchel, ovvero la squadra con la quale condivide la vetta del Gruppo H .

Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno infatti esordito nell’edizione 2021/2022 della massima competizione continentale con un netto 3-0 , firmato Alex Sandro, Dybala e Morata ottenuto sul campo del Malmoe . I Blues invece nella prima giornata si sono imposti con un 1-0 interno con goal di Lukaku, contro lo Zenit .

Le due compagini si sono affrontate per l’ultima volta in ambito ufficiale il 20 ottobre 2012. Anche in quell’occasione si giocava una sfida della fase a gironi della Champions League e in quel caso i bianconeri regolarono i londinesi con un 3-0 grazie alle reti di Quagliarella, Vidal e Giovinco.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-CHELSEA

Juventus-Chelsea , sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, si giocherà mercoledì 29 settembre 2021 all’ Allianz Stadium di Torino, ovvero l’impianto che ospita le partite interne dei bianconeri. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21,00 .

DOVE VEDERE JUVENTUS-CHELSEA IN TV E STREAMING

Il match che vedrà protagoniste Juventus e Chelsea verrà trasmesso in esclusiva da Prime Video , ovvero la piattaforma di Amazon che si è garantita i diritti della miglior partita di ogni mercoledì in programma in Champions League.

La partita sarà quindi visibile tramite le smart tv compatibili con l’apposita app o, in alternativa, su ogni tipologia di televisore collegandolo ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora dispositivi come Google Chromecast o Amazon Firestick.

Essendo trasmessa da Prime Video , Juventus-Chelsea sarà ovviamente visibile anche in streaming su dispositivi come pc, notebook, tablet e smartphone. In questo caso le opzioni sono due: accedere al sito ufficiale di Prime Video o in alternativa utilizzare l’apposita app.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Juventus-Chelsea è stata affidata a Sandro Piccinini, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-CHELSEA

Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi ad un 4-4-2 nel quale potrebbero essere Bonucci e De Ligt a comporre la coppia centrale nel cuore della difesa. A centrocampo, Cuadrado e Chiesa si sistemeranno sugli esterni, mentre il duo di mediana sarà composto da Bentancur e Locatelli. In attacco Dybala è da considerare out dopo il guaio muscolare che lo ha costretto al cambio contro la Sampdoria e lo stesso discorso vale per Morata: spazio alla coppia Kean-Kulusevski.

Thomas Tuchel potrebbe disegnare il suo Chelsea con un 3-5-2 nel quale Christensen, Thiago Silva e Rudiger andrebbero a comporre il terzetto di difesa davanti a Mendy. Azpilicueta ed Alonso presidieranno gli esterni, mentre in avanti dovrebbe esserci Werner al fianco di Lukaku.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Kean, Kulusevski.

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Kante, Alonso; Werner, Lukaku.