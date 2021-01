Dove vedere Juventus-Bologna in tv e streaming

La Juventus cerca riscatto contro il Bologna all'Allianz Stadium: qui tutte le informazioni sulla partita, sulle formazioni e su dove vederla in tv.

Dopo la dura sconfitta contro l' a San Siro, la cerca di riprendere il passo in . Il calendario pone i bianconeri di fronte al nell'ultima giornata del girone d'andata.

La squadra di Andrea Pirlo nelle prime 17 partite (con - da recuperare) ha raccolto soltanto 33 punti e ne dista 10 dalla capolista , che ha una partita in più.

Il Bologna, invece, sta avvicinandosi alla zona centrale della classifica lasciandosi indietro le paure della retrocessione. I felsinei hanno ritrovato la vittoria contro il dopo una striscia di otto partite consecutive senza sconfitte.

I bianconeri hanno numeri molto positivi negli ultimi precedenti contro il Bologna: hanno vinto le ultime nove partite e da quando è iniziato il ciclo dei nove scudetti consecutivi non ha mai perso.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-BOLOGNA

Juventus-Bologna, gara valida per la 19ª giornata della Serie A 2020/21, l'ultima del girone d'andata, si giocherà domenica 24 gennaio 2021. Calcio d'inizio alle ore 12.30. La partita si giocherà all'Allianz Stadium di .

DOVE VEDERE JUVENTUS-BOLOGNA IN TV E STREAMING

Come tutti i lunch match della Serie A, le partite delle 12.30 della domenica, Juventus-Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva d DAZN . Per seguire il match in sarà necessario essere dotati di una smart tv di ultima generazione su cui scaricare l'applicazione. In alternativa si può collegare la tv ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X) o PlayStation (PS4 e PS5), oppure dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN potrà guardare Juventus-Bologna sul canale DAZN 1 (numero 209 del satellite). Chi è in possesso del decoder Sky Q potrà scaricare anche l'app di DAZN.

Juventus-Bologna potrà essere seguita in attraverso il pc, collegandosi al sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l'app su smartphone e tablet, sia iOS che Android, selezionando poi l'evento dal palinsesto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BOLOGNA

Pirlo si avvia a confermare il recuperato Cuadrado in difesa, con Danilo o Frabotta a sinistra e Bonucci-Chiellini coppia centrale. Kulusevski si prende una maglia dal 1' al posto dell'infortunato Chiesa, ballottaggio Ramsey-McKennie, mentre Arthur e Bentancur sono in pole rispetto a Rabiot per agire in mezzo al campo. Morata-Cristiano Ronaldo tandem avanzato.

Bologna con Skorupski tra i pali, difesa con Danilo e Tomiyasu in mezzo con De Silvestri e Dijks larghi. Schouten a centrocampo con Svanberg o Dominguez, Soriano sulla trequarti insieme a Orsolini e Barrow a supporto di Palacio (ma occhio a Vignato).

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Ramsey; Morata, C. Ronaldo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.