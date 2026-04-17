Dove vedere Juventus-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Juventus chiude la domenica della 33esima giornata di Serie A ospitando all’Allianz Stadium il Bologna di Vincenzo Italiano.
I bianconeri vogliono un successo per fortificare la quarta posizione ottenuta nel turno scorso: la caccia alla Champions di Spalletti prosegue.
Di contro, invece, ci sarà un Bologna che tenterà di riscattare il tracollo di Birmingham contro l’Aston Villa, chiudendo al meglio il suo percorso in questa stagione.
Arbitra Mariani di Aprilia, al VAR Marini e Guida.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Juventus-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Juventus e Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Per vedere Juventus-Bologna in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
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Juventus-Bologna: ora di inizio
La gara fra Juventus e Bologna, valida per la 33esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 19 aprile, all’Allianz Stadium, con fischio d’inizio ore 20:45.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sulla Juventus
Spalletti ritrova McKennie dopo la squalifica e lo riproporrà nei tre alle spalle della punta, che sarà ancora una volta Yildiz, a meno che i fastidi che lo accompagnano da giorni non si intensifichino nelle ore che precederanno la gara. In caso di forfait pronto David, assente Dusan Vlahovic.
Notizie sul Bologna
Dopo la debacle di Europa League, potrebbe esserci qualche rotazione nei rossoblu. Orsolini, Castro e Cambiaghi dovrebbero comporre il tridente, sebbene soprattutto l’argentino potrebbe anche tirare il fiato. Sempre assenti Skorupski, Dominguez e Lykogiannis.
Forma
Juventus reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 partite, con un solo pari e un solo goal al passivo, in entrambi i casi contro il Sassuolo. Il Bologna, invece, ha vinto le ultime due in A, contro Lecce e Cremonese.
Partite tra le due squadre
La vittoria della Juventus nel girone d’andata ha interrotto una serie di ben 5 pari consecutivi con goal. Il Bologna non batte i bianconeri dal febbraio del 2011: 2-0 all'Olimpico Grande Torino con doppietta di Marco Di Vaio, da allora nove pareggi e diciotto ko contro la Vecchia Signora.
Classifica
Juventus quarta in classifica a 60, Bologna ottavo a quota 48 punti.