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Matteo Occhiuto

Dove vedere Juventus-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Juventus vs Bologna
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Bologna

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Juventus e Bologna: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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La Juventus chiude la domenica della 33esima giornata di Serie A ospitando all’Allianz Stadium il Bologna di Vincenzo Italiano.

I bianconeri vogliono un successo per fortificare la quarta posizione ottenuta nel turno scorso: la caccia alla Champions di Spalletti prosegue.

Di contro, invece, ci sarà un Bologna che tenterà di riscattare il tracollo di Birmingham contro l’Aston Villa, chiudendo al meglio il suo percorso in questa stagione.

Arbitra Mariani di Aprilia, al VAR Marini e Guida.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Serie A
Juventus crest
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Bologna
BOL

Come guardare Juventus-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

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La partita tra Juventus e Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Juventus-Bologna in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Juventus-Bologna: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Allianz Stadium

La gara fra Juventus e Bologna, valida per la 33esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 19 aprile, all’Allianz Stadium, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Juventus - Bologna

JuventusHome team crest

3-4-2-1

Formazione

4-3-3

Home team crestBOL
16
M. Di Gregorio
3
G. Bremer
15
P. Kalulu
4
F. Gatti
19
K. Thuram-Ulien
2
E. Holm
11
E. Zhegrova
27
A. Cambiaso
7
C. Conceicao
5
M. Locatelli
13
J. Boga
25
M. Pessina
26
J. Lucumi
33
J. Miranda
17
Joao Mario
16
N. Casale
23
S. Sohm
6
N. Moro
8
R. Freuler
9
S. Castro
7
R. Orsolini
28
N. Cambiaghi

4-3-3

BOLAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Spalletti

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Italiano

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sulla Juventus

Spalletti ritrova McKennie dopo la squalifica e lo riproporrà nei tre alle spalle della punta, che sarà ancora una volta Yildiz, a meno che i fastidi che lo accompagnano da giorni non si intensifichino nelle ore che precederanno la gara. In caso di forfait pronto David, assente Dusan Vlahovic. 

Notizie sul Bologna

Dopo la debacle di Europa League, potrebbe esserci qualche rotazione nei rossoblu. Orsolini, Castro e Cambiaghi dovrebbero comporre il tridente, sebbene soprattutto l’argentino potrebbe anche tirare il fiato. Sempre assenti Skorupski, Dominguez e Lykogiannis.

Forma

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
9/1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

BOL
-Forma

Goal segnato (subito)
5/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Juventus reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 partite, con un solo pari e un solo goal al passivo, in entrambi i casi contro il Sassuolo. Il Bologna, invece, ha vinto le ultime due in A, contro Lecce e Cremonese. 

Partite tra le due squadre

JUV

Ultime 5 partite

BOL

1

Vittoria

4

Pareggi

0

Vittorie

8

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

La vittoria della Juventus nel girone d’andata ha interrotto una serie di ben 5 pari consecutivi con goal. Il Bologna non batte i bianconeri dal febbraio del 2011: 2-0 all'Olimpico Grande Torino con doppietta di Marco Di Vaio, da allora nove pareggi e diciotto ko contro la Vecchia Signora. 

Classifica

Juventus quarta in classifica a 60, Bologna ottavo a quota 48 punti. 

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