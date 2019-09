Dove vedere Juventus-Bayer Leverkusen in tv e streaming

La Juventus ospita il Bayer Leverkusen nella seconda giornata del Gruppo D di Champions League: dove seguire il match in tv e streaming.

La , dopo il pareggio al debutto in casa dell' , ospita il per la seconda giornata del Gruppo D di .

Per i tedeschi, che hanno perso a sorpresa la prima partita contro la Mosca, si tratta già dell'ultima chiamata. Un'altra sconfitta infatti pregiudicherebbe forse definitivamente il loro cammino verso gli ottavi di finale.

Anche la Juventus, reduce da tre vittorie consecutive in campionato, però deve assolutamente conquistare i tre punti per fare un importante passo in avanti in chiave qualificazione.

L'unico precedente tra Juventus e Bayer Leverkusen risale alla fase a gironi della Champions 2001/02, quando i bianconeri vinsero per 4-0 a con doppietta di Trezeguet e goal di Del Piero e Tudor. Al ritorno invece a spuntarla furono i tedeschi per 3-1.

Il Bayer Leverkusen attualmente occupa il secondo posto in a pari punti con , 04 e Moenchengladbach. Al contrario della Juventus, però, i tedeschi hanno già perso una partita anche in campionato contro il Borussia ma nell'ultimo turno hanno vinto 0-3 in casa dell' .

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-BAYER LEVERKUSEN

Juventus-Bayer Leverkusen si gioca martedì 1 ottobre 2019 all'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21.

DOVE VEDERE JUVENTUS-BAYER LEVERKUSEN IN TV E STREAMING

Juventus-Bayer Leverkusen, come tutte le partite della Champions League 2019/20, verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Uno (canale 472 del digitale terrestre e canale 201 del satellite). La gara sarà trasmessa anche in chiaro da Mediaset su Canale 5.

Gli abbonati a Sky potranno vedere Juventus-Bayer Leverkusen in diretta su pc, tablet o smartphone tramite l'applicazione Sky Go o il sito di Sky. Inoltre la gara sarà disponibile in diretta streaming per tutti su Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BAYER LEVERKUSEN

Sarri, sempre privo degli infortunati Chiellini, Danilo, De Sciglio e Douglas Costa, recupera tuttavia Alex Sandro: il brasiliano è tornato dal e quindi riprenderà il suo posto a sinistra. Cuadrado invece verrà confermato nel ruolo di terzino destro e Szczesny tornerà tra i pali. A centrocampo, insieme a Khedira e Pjanic, ci sarà Matuidi, riportato nel suo abituale ruolo di mezzala. Ramsey agirà dietro Cristiano Ronaldo e uno tra Dybala e Higuain, col primo ancora favorito alla luce dello smagliante stato di forma. Meno probabile lo schieramento con CR7 e i due argentini assieme, anche se è un'ipotesi che intriga il tecnico.

Peter Bosz dovrebbe optare per il 4-2-3-1 e spera di recuperare Bailey, out nelle ultime due partite per un problema muscolare. Se non dovesse farcela dietro l'unica punta Volland giocherà Amiri insieme a Bellarabi e Havertz.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Bellarabi, Amiri, Havertz; Volland.