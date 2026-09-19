Dove vedere Juventus-Atalanta in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 5 20 set 2026 - 12:00 Allianz Stadium

Juventus-Atalanta è disponibile in co-esclusiva su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Juventus-Atalanta: domenica 20 settembre ore 18

La Juventus ospita l'Atalanta all'Allianz Stadium di Torino nella quinta giornata di Serie A, domenica 20 settembre con calcio d'inizio alle ore 18:00.

I bianconeri arrivano a questa sfida con un morale a due facce: il pesante 5-0 rifilato al NEC in Europa League ha restituito fiducia all'ambiente, ma la sconfitta per 3-2 in casa del Sassuolo in campionato pesa ancora. Spalletti cerca continuità di risultati in Serie A dopo un avvio di stagione più complicato del previsto.

L'emergenza infortuni continua a colpire la Juventus soprattutto a centrocampo, con Thuram e Locatelli ancora fuori. McKennie ha ritrovato la forma contro il NEC, mentre Kolo Muani dovrebbe partire titolare in attacco con Woltemade inizialmente in panchina.

L'Atalanta di Maurizio Sarri non attraversa un momento brillante: dopo sei punti nelle prime due giornate, i nerazzurri hanno perso le successive due partite, inclusa la sconfitta casalinga contro il Cagliari nell'ultimo turno. Sarri deve ritrovare solidità e continuità.

In classifica, nessuna delle due squadre occupa la posizione che ci si aspetterebbe da formazioni di questo livello, il che rende questo confronto diretto particolarmente importante per entrambe le panchine.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Atalanta in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Luciano Spalletti deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili: out Ekhator, Yildiz, Thuram, Locatelli, Boga, Milik, Cabal e Cambiaso in dubbio. Il probabile undici titolare vede Vicario in porta, con Bremer, Lucumi e Kalulu in difesa; a centrocampo Douglas Luiz e Koopmeiners con Celik e McKennie sulle fasce; Conceiçao e Nico Gonzalez sulla trequarti a supporto di Kolo Muani.

Nell'Atalanta di Maurizio Sarri mancheranno Hien e Sulemana per infortunio. Il probabile undici nerazzurro prevede Carnesecchi tra i pali, una difesa a quattro con Bellanova, Kossounou, Scalvini e Kolasinac, Kessié, Ederson e Gaetano a centrocampo, e il tridente offensivo composto da De Ketelaere, Scamacca e Rowe.

Stato di forma

La Juventus ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I bianconeri hanno aperto con un successo a Frosinone (0-1) e una vittoria sul Parma (2-0), poi il pareggio per 1-1 contro il Milan. La sconfitta per 3-2 contro il Sassuolo ha interrotto il momento positivo, prima del netto 5-0 al NEC in Europa League.

L'Atalanta ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendo le ultime due. I nerazzurri hanno battuto il Sassuolo (2-1) all'esordio e il Bologna (1-0), poi sono arrivate le sconfitte contro Roma (2-1), Cagliari (1-2). In Conference League i bergamaschi hanno passato il turno battendo in trasferta l'Hapoel Tel Aviv (0-1).

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando la Juventus si impose 1-0 in casa dell'Atalanta in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il bilancio è favorevole all'Atalanta, che conta due vittorie contro una della Juventus, con due pareggi. Da segnalare il pesante 3-0 nerazzurro in Coppa Italia nel febbraio 2026 e il 4-0 rifilato alla Juventus in casa nel marzo 2025.

Classifica













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