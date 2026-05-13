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Serie B
team-logoJuve Stabia
Stadio Romeo Menti, Stabia
team-logoMonza
Matteo Occhiuto

Dove vedere Juve Stabia-Monza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie B
Juve Stabia vs Monza
Monza
Juve Stabia

Come guardare la partita dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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L’impresa della Juve Stabia è valsa alla squadra di Ignazio Abate la semifinale playoff. I campani hanno espugnato Monza nel preliminare dei playoff di Serie B, guadagnandosi l’accesso al doppio incontro col Monza.

Gara-1 si giocherà a Castellammare: per la Juve Stabia un appuntamento con la storia, mentre il Monza cercherà di gettare immediatamente le basi per ottenere la finale, dopo il terzo posto ottenuto dai biancorossi in regular season.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Juve Stabia-Monza in diretta? Canale TV e diretta streaming

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La partita tra Juve Stabia e Monza verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Serie B
Juve Stabia crest
Juve Stabia
JUV
Monza crest
Monza
MON

Per vedere Juve Stabia-Monza in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Il match, inoltre, sarà disponibile anche su LaB Channel, disponibile a pagamento su Prime Video. 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Juve Stabia-Monza: ora di inizio

crest
Serie B - promotion - Fase finali
Stadio Romeo Menti, Stabia

La gara fra Juve Stabia e Monza, valida per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B, si giocherà sabato 16 maggio, allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Juve Stabia - Monza

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • I. Abate

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Bianco

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabile formazione Juve Stabia

JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Diakitè, Dalle Mura, Bellich; Carissoni, Correia, Leone, Mosti, Cacciamani; Maistro; Okoro. All. Abate.

Probabile formazione Monza

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Bakoune, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone; Petagna. All. Bianco

Forma

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
4/4
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

MON
-Forma

Goal segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

JUV

Ultime 2 partite

MON

0

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

3

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
2/2
Entrambe le squadre a segno
2/2
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