Dove vedere Juve Stabia-Monza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L’impresa della Juve Stabia è valsa alla squadra di Ignazio Abate la semifinale playoff. I campani hanno espugnato Monza nel preliminare dei playoff di Serie B, guadagnandosi l’accesso al doppio incontro col Monza.
Gara-1 si giocherà a Castellammare: per la Juve Stabia un appuntamento con la storia, mentre il Monza cercherà di gettare immediatamente le basi per ottenere la finale, dopo il terzo posto ottenuto dai biancorossi in regular season.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Juve Stabia-Monza in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Juve Stabia e Monza verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per vedere Juve Stabia-Monza in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
Il match, inoltre, sarà disponibile anche su LaB Channel, disponibile a pagamento su Prime Video.
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Juve Stabia-Monza: ora di inizio
La gara fra Juve Stabia e Monza, valida per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B, si giocherà sabato 16 maggio, allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Juve Stabia
JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Diakitè, Dalle Mura, Bellich; Carissoni, Correia, Leone, Mosti, Cacciamani; Maistro; Okoro. All. Abate.
Probabile formazione Monza
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Bakoune, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone; Petagna. All. Bianco