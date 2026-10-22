Europa League - Game Week 3 22 ott 2026 - 15:00 Stadion Miejski, Bialystok

Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht è trasmessa in diretta TV e in live streaming. Le opzioni disponibili per seguire la partita sono indicate di seguito.

Come vedere Jagiellonia Bialystok-Anderlecht con una VPN

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Jagiellonia Bialystok-Anderlecht: data e orario

Jagiellonia Bialystok ospita l'Anderlecht allo Stadion Miejski di Bialystok in una sfida di Europa League che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni europee di entrambe le squadre.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento in un momento difficile. Adrian Siemieniec non riesce a trovare continuità: la squadra polacca ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite disputate tra tutte le competizioni, con quattro sconfitte che pesano sul morale del gruppo.

In campionato la situazione non migliora. Le sconfitte consecutive in Ekstraklasa contro Legia Varsavia e Gornik Zabrze hanno ulteriormente complicato un avvio di stagione già travagliato, mentre la recente caduta contro lo Zaglebie Lubin conferma un trend preoccupante.

L'Anderlecht si presenta a Bialystok con tutt'altro spirito. Vitor Bruno ha costruito una squadra capace di vincere tre delle ultime cinque gare, con il successo esterno contro il Cercle Brugge come prova più recente della solidità belga.

I risultati europei raccontano però una storia diversa. La sconfitta contro il Dinamo Zagabria nell'ultimo turno di Europa League e il precedente ko contro il Lione dimostrano che la squadra di Bruxelles deve ancora trovare la giusta dimensione continentale.

Entrambe le squadre si trovano nella zona medio-bassa della classifica di Europa League, rendendo questo scontro diretto un passaggio fondamentale per chiunque voglia restare in corsa per la qualificazione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Jagiellonia Bialystok, il tecnico Adrian Siemieniec non ha ancora reso note le probabili formazioni, né sono stati comunicati indisponibili per infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili in prossimità del fischio d'inizio.

Sul fronte ospite, Vitor Bruno non ha rilasciato indicazioni ufficiali sulla formazione dell'Anderlecht, e non risultano segnalazioni di infortuni o squalifiche. Le notizie sulla squadra verranno aggiornate non appena disponibili.

Stato di forma

Il Jagiellonia Bialystok ha ottenuto una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite disputate tra tutte le competizioni. L'unico risultato positivo in questo periodo è stato il successo per 3-1 contro l'Ararat Armenia in Europa League, mentre la sconfitta più recente è arrivata in Ekstraklasa contro lo Zaglebie Lubin per 1-0. Nei cinque incontri considerati, la squadra polacca ha segnato sette reti e ne ha subite otto.

L'Anderlecht ha collezionato tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I belgi hanno battuto il Cercle Brugge per 2-1 nella più recente uscita in campionato e in precedenza avevano superato lo Zulte Waregem per 3-0. Le due sconfitte sono arrivate entrambe in contesti europei e di coppa. Nelle cinque partite considerate, l'Anderlecht ha segnato sette gol e ne ha concessi quattro.

Precedenti

Non sono disponibili precedenti incontri tra Jagiellonia Bialystok e Anderlecht nei dati a disposizione. Quella in programma a Bialystok si configura come la prima sfida ufficiale tra le due squadre.

Classifica





In Europa League, il Jagiellonia Bialystok occupa la 17ª posizione e l'Anderlecht la 28ª: entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica e hanno bisogno di punti per restare in corsa per la qualificazione al turno successivo.





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