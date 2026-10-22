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Europa League
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Dove vedere Jagiellonia Bialystok-Anderlecht in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht
Jagiellonia Bialystok
Anderlecht
Europa League

Dove vedere la partita di Europa League tra Jagiellonia Bialystok e Anderlecht: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Europa League - Game Week 3
Stadion Miejski, Bialystok

Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht è trasmessa in diretta TV e in live streaming. Le opzioni disponibili per seguire la partita sono indicate di seguito.

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Jagiellonia Bialystok-Anderlecht: data e orario

Jagiellonia Bialystok ospita l'Anderlecht allo Stadion Miejski di Bialystok in una sfida di Europa League che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni europee di entrambe le squadre.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento in un momento difficile. Adrian Siemieniec non riesce a trovare continuità: la squadra polacca ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite disputate tra tutte le competizioni, con quattro sconfitte che pesano sul morale del gruppo.

In campionato la situazione non migliora. Le sconfitte consecutive in Ekstraklasa contro Legia Varsavia e Gornik Zabrze hanno ulteriormente complicato un avvio di stagione già travagliato, mentre la recente caduta contro lo Zaglebie Lubin conferma un trend preoccupante.

L'Anderlecht si presenta a Bialystok con tutt'altro spirito. Vitor Bruno ha costruito una squadra capace di vincere tre delle ultime cinque gare, con il successo esterno contro il Cercle Brugge come prova più recente della solidità belga.

I risultati europei raccontano però una storia diversa. La sconfitta contro il Dinamo Zagabria nell'ultimo turno di Europa League e il precedente ko contro il Lione dimostrano che la squadra di Bruxelles deve ancora trovare la giusta dimensione continentale.

Entrambe le squadre si trovano nella zona medio-bassa della classifica di Europa League, rendendo questo scontro diretto un passaggio fondamentale per chiunque voglia restare in corsa per la qualificazione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Jagiellonia Bialystok - Anderlecht

Allenatore

  • A. Siemieniec

Per il Jagiellonia Bialystok, il tecnico Adrian Siemieniec non ha ancora reso note le probabili formazioni, né sono stati comunicati indisponibili per infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili in prossimità del fischio d'inizio.

Sul fronte ospite, Vitor Bruno non ha rilasciato indicazioni ufficiali sulla formazione dell'Anderlecht, e non risultano segnalazioni di infortuni o squalifiche. Le notizie sulla squadra verranno aggiornate non appena disponibili.

Stato di forma

JAG

JAG - Forma

OLY
S2-1
LEG
S1-3
GOR
S1-3
AMY
V3-1
ZAG
S1-0
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
AND

AND - Forma

ZUL
V3-0
SDR
V3-0
CER
V1-2
DZG
S1-0
BEE
S2-1
Gol segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Jagiellonia Bialystok ha ottenuto una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite disputate tra tutte le competizioni. L'unico risultato positivo in questo periodo è stato il successo per 3-1 contro l'Ararat Armenia in Europa League, mentre la sconfitta più recente è arrivata in Ekstraklasa contro lo Zaglebie Lubin per 1-0. Nei cinque incontri considerati, la squadra polacca ha segnato sette reti e ne ha subite otto.

L'Anderlecht ha collezionato tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I belgi hanno battuto il Cercle Brugge per 2-1 nella più recente uscita in campionato e in precedenza avevano superato lo Zulte Waregem per 3-0. Le due sconfitte sono arrivate entrambe in contesti europei e di coppa. Nelle cinque partite considerate, l'Anderlecht ha segnato sette gol e ne ha concessi quattro.

Precedenti

Non sono disponibili precedenti incontri tra Jagiellonia Bialystok e Anderlecht nei dati a disposizione. Quella in programma a Bialystok si configura come la prima sfida ufficiale tra le due squadre.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LioneLioneOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
D
14
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
211010+14
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
S
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
S
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
S
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
S
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
S
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
210114-33
S
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
S
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
S
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
S
D
24
LevskiLevskiLES
201112-11
D
S
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
S
D
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
D
S
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
S
S
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
S
S
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
S
S
31
MarsigliaMarsigliaOM
200215-40
S
S
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
S
S
33
CelticCelticCEL
200227-50
S
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
S
S
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
S
S
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Europa League, il Jagiellonia Bialystok occupa la 17ª posizione e l'Anderlecht la 28ª: entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica e hanno bisogno di punti per restare in corsa per la qualificazione al turno successivo.


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