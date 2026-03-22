Dove vedere Italia-Ungheria Under 19 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L'obiettivo è qualificarsi ancora una volta all'Europeo e bissare il successo del 2023, quando l'Italia Under 19 si aggiudicò il trofeo battendo in finale il Portogallo per 1-0.

Nel girone gli azzurri allenati dal CT Bollini se la vedranno con Slovacchia, Turchia e Ungheria, con i magiari che saranno i primi avversari del gruppo.

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Italia-Ungheria Under 19: ora di inizio

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Italia-Ungheria è una delle gare del girone di qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria. La gara si giocherà mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 17 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Notizie sulle squadre e formazioni

I convocati dell'Italia Under 19

Portieri: Massimo Pessina (Bologna)*, Tommaso Vannucchi (Cosenza)

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Az Alkmaar), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus)

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta)

Attaccanti: Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Mattia Marello (Inter), Mattia Mosconi (Inter)

Forma

L'Italia è reduce dall'ultimo successo in casa della Polonia dello scorso novembre, mentre l'Ungheria ha perso contro i pari età della Francia.

Partite tra le due squadre

Sono 9 i precedenti tra le due squadre, con l'Italia Under 19 che per 6 volte è uscita vincitrice dalla sfida con i magiari. Due vittorie ungheresi e un solo pareggio risalente al 2012.

Classifica

Entrambe le squadre iniziano il torneo e quindi nessuna ha ancora ottenuto punti in classifica.