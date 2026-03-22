Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Bollini Italy Under 19Getty
Gabriele Conflitti

Dove vedere Italia-Ungheria Under 19 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Gli azzurri di Bollini in campo contro i magiari pari età per la qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria: le probabili formazioni della sfida e dove vederla in tv e in streaming.

Pubblicità

L'obiettivo è qualificarsi ancora una volta all'Europeo e bissare il successo del 2023, quando l'Italia Under 19 si aggiudicò il trofeo battendo in finale il Portogallo per 1-0.

Nel girone gli azzurri allenati dal CT Bollini se la vedranno con Slovacchia, Turchia e Ungheria, con i magiari che saranno i primi avversari del gruppo.

Su GOAL tutte le info di Italia-Ungheria Under 19, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

logo

European Championship U19 Qualification
Italia U19 crest
Italia U19
ITA
Ungheria U19 crest
Ungheria U19
HUN

Come guardare Italia-Ungheria Under 19 in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita di Elite Under 19 valida per la qualificazione agli Europei tra Italia e Ungheria non sarà trasmessa in tv. L'unico modo per fruire la gara sarà in streaming su Vivo Azzurro TV. Si tratta del sito di riferimento per tutte le nazionali del nostro calcio. Una volta effettuato l'accesso, bisognerà selezionare il match per poterlo vedere. 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come  

NordVPN

, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Italia-Ungheria Under 19: ora di inizio

Italia-Ungheria è una delle gare del girone di qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria. La gara si giocherà mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 17 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Notizie sulle squadre e formazioni

I convocati dell'Italia Under 19

Portieri: Massimo Pessina (Bologna)*, Tommaso Vannucchi (Cosenza)

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Az Alkmaar), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus)

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta)

Attaccanti: Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Mattia Marello (Inter), Mattia Mosconi (Inter)

Forma

L'Italia è reduce dall'ultimo successo in casa della Polonia dello scorso novembre, mentre l'Ungheria ha perso contro i pari età della Francia.

Partite tra le due squadre

Sono 9 i precedenti tra le due squadre, con l'Italia Under 19 che per 6 volte è uscita vincitrice dalla sfida con i magiari. Due vittorie ungheresi e un solo pareggio risalente al 2012.

Classifica

Entrambe le squadre iniziano il torneo e quindi nessuna ha ancora ottenuto punti in classifica.

Pubblicità