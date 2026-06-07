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Come vedere Italia U21-Albania U21 con una VPN

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Italia U21-Albania U21: data e orario

L'Italia Under 21 torna in campo per un'amichevole contro l'Albania U21, un appuntamento utile per lo staff tecnico azzurro in vista dei prossimi impegni della qualificazione all'Europeo di categoria.

Gli azzurrini arrivano a questa sfida in un momento di grande fiducia. Nelle ultime uscite del girone di qualificazione hanno dimostrato solidità e capacità realizzativa, costruendo un percorso che li ha proiettati tra le squadre da tenere d'occhio nel gruppo.

L'Albania U21, dal canto suo, si presenta dopo un pareggio per 1-1 contro la Slovenia U21 ottenuto pochi giorni fa. Un risultato che conferma una certa solidità difensiva, anche se la fase offensiva resta il terreno su cui i giovani albanesi devono crescere.

Per l'Italia si tratta di un banco di prova in un contesto senza pressione di classifica, ideale per sperimentare soluzioni tattiche e dare minutaggio a elementi che cercano continuità. Il commissario tecnico avrà l'occasione di allargare le rotazioni e valutare alternative.

Questo match amichevole rappresenta per entrambe le selezioni un momento di lavoro e osservazione, lontano dalle tensioni delle partite ufficiali ma non per questo privo di significato tecnico.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni





Stato di forma

L'Italia U21 arriva a questa amichevole con un bilancio recente di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite, tutte disputate nel girone di qualificazione all'Europeo Under 21. L'ultima uscita ha visto gli azzurrini imporsi sulla Svezia U21 con un netto 4-0 in trasferta, mentre in precedenza avevano battuto la Macedonia del Nord U21 per 4-0 in casa. L'unico passo falso è arrivato contro la Polonia U21, sconfitta per 2-1. Nelle cinque gare, l'Italia ha segnato 15 reti subendone sole 5.

L'Albania U21 presenta un percorso più altalenante nelle ultime cinque partite, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro la Slovenia U21, ottenuto il 5 giugno 2026. Tra i risultati positivi spicca il successo per 2-0 sull'Ucraina U21, mentre le sconfitte contro Germania U21 (0-2) e Svizzera U21 (2-1) evidenziano le difficoltà contro avversari di livello superiore.

Precedenti

Il precedente più recente tra le due selezioni risale all'11 settembre 2018, quando l'Italia U21 si impose sull'Albania U21 per 3-1 in un'amichevole. Nei quattro incontri registrati, l'Italia ha ottenuto tre vittorie contro zero dell'Albania, con un pareggio per 0-0 nel 2016. Gli azzurrini hanno segnato complessivamente 8 gol subendone 2.

Classifica









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