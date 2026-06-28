La partita tra Italia U19 e Serbia U19 sarà trasmessa in diretta in Italia. Di seguito il canale TV e l'opzione di live streaming disponibile per seguire il match.

Come vedere Italia U19-Serbia U19 con una VPN

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Italia U19-Serbia U19: data e orario

L'Italia Under 19 scende in campo contro la Serbia Under 19 nel Campionato Europeo U19, una sfida che vale punti pesanti nel Gruppo B della competizione.

Gli azzurrini arrivano all'appuntamento con un percorso recente fatto di alti e bassi, ma con la consapevolezza di poter competere ad alto livello contro qualsiasi avversario di questa categoria.

La Serbia, dal canto suo, ha vissuto un momento difficile nelle ultime uscite, raccogliendo risultati negativi nelle gare più recenti. La squadra balcanica avrà bisogno di una reazione decisa per restare agganciata alle posizioni utili del girone.

Il confronto diretto tra le due nazionali parla chiaro: l'Italia ha dominato entrambi i precedenti, e i serbi vorranno riscrivere quella storia questa volta.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su dove vederla in diretta TV e in streaming, con l'orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Stato di forma

L'Italia U19 presenta un bilancio di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare di qualificazione agli Europei U19. La squadra azzurra ha chiuso la serie con un pareggio per 1-1 contro la Turchia U19 e una vittoria per 1-2 contro l'Irlanda U19, entrambe il 31 marzo 2026. In precedenza, gli azzurrini avevano battuto la Slovacchia U19 per 3-0 e pareggiate 1-1 con la Polonia U19, prima di aprire la sequenza con un netto 3-0 sull'Ungheria U19. Complessivamente, l'Italia ha segnato nove gol e ne ha subiti tre in queste cinque partite.

La Serbia U19 arriva invece con un momento di forma più difficile: due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite, contro il Portogallo U19 per 0-1 il 9 giugno 2026 e contro il Kazakistan U19 per 1-3 il 6 giugno. Prima di queste battute d'arresto, la Serbia aveva ottenuto due vittorie, tra cui un 0-1 contro la Grecia U19 il 3 giugno e un 1-0 sulla Polonia U19 il 31 marzo. Il bilancio complessivo nelle ultime cinque è di due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Precedenti

ITA Ultime 2 partite SER 2 Vittorie 0 Pareggi 0 Vittorie Serbia U19 0 - 2 Italia U19

Serbia U19 1 - 3 Italia U19 5 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Nei due precedenti tra le due nazionali, entrambi validi per le qualificazioni al Campionato Europeo U19, l'Italia ha sempre avuto la meglio sulla Serbia. Il confronto più recente risale al 26 marzo 2019, quando la Serbia ospitava gli azzurrini e si arrese per 0-2. Anche nell'incontro del 15 ottobre 2014, sempre in casa della Serbia, l'Italia si impose con un netto 1-3. Il bilancio complessivo nei due match vede l'Italia a quota due vittorie, con sette gol segnati dagli azzurrini contro uno dei serbi.

Classifica





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