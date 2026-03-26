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European Championship U19 Qualification
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Michael Baldoin

Dove vedere Italia-Slovacchia Under 19 in tv e streaming: canale, orario, formazioni del match valevole per le qualificazioni agli Europei

European Championship U19 Qualification
Italia U19 vs Slovacchia U19
Italia U19
Slovacchia U19

Continua il cammino della Nazionale Under 19 guidata da Alberto Bollini che, nella seconda giornata delle qualificazioni, affronterà i pari età della Slovacchia: dove vedere il match in tv e streaming.

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Dopo il brillante esordio contro l'Ungheria, l'Italia Under 19 prosegue il proprio cammino nel girone di qualificazione con l'obiettivo di conquistare un posto ai prossimi Europei di categoria.

Nella prima gara, la doppietta di Jamal Iddrissou e il goal del definitivo tris firmato da Christian Comotto hanno sancito un netto 3-0.

Dall’altra parte ci sarà la Slovacchia, reduce dalla sconfitta per 1-0 contro la Turchia nella gara d’esordio del girone.

Su GOAL tutte le info di Italia-Slovacchia Under 19, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

European Championship U19 Qualification
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Italia U19
ITA
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Slovacchia U19
SVK

Come guardare Italia-Slovacchia Under 19 in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita di Elite Under 19 valida per la qualificazione agli Europei tra Italia e Slovacchia non sarà trasmessa in tv. L'unico modo per fruire la gara sarà in streaming su Vivo Azzurro TV. Si tratta del sito di riferimento per tutte le nazionali del nostro calcio. Una volta effettuato l'accesso, bisognerà selezionare il match per poterlo vedere. 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Italia-Slovacchia Under 19: ora di inizio

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European Championship U19 Qualification - Campionato europeo U19 - Qualificazioni - Elite Gruppo 6

Italia-Slovacchia è una delle gare del girone di qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria. La gara si giocherà sabato 28 marzo 2026 alle ore 17 presso lo Stadio “San Vito - Gigi Marulla” di Cosenza.

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Reggiani, Natali, Cocchi; Liberali, Sala, Mantini; Idele, Iddrissou, Mosconi

SLOVACCHIA (4-3-3): Zajac; Bortoli, Pristach, Balog, Ziska; Vlna, Strucka, Bacik; Baleja, Zulevic, Kovacik

Forma

ITA
-Forma

Goal segnato (subito)
15/0
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

SVK
-Forma

Goal segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

L'Italia ha vinto il match d'esordio contro l'Ungheria per 3-0, mentre la Slovacchia ha perso di misura per 1-0 contro la Turchia.

Partite tra le due squadre

ITA

Ultime 2 partite

SVK

2

Vittorie

0

Pareggi

0

Vittorie

4

Goal segnati

0
Partite con più di 2,5 gol
1/2
Entrambe le squadre a segno
0/2

Classifica

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