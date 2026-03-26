Dove vedere Italia-Slovacchia Under 19 in tv e streaming: canale, orario, formazioni del match valevole per le qualificazioni agli Europei

Dopo il brillante esordio contro l'Ungheria, l'Italia Under 19 prosegue il proprio cammino nel girone di qualificazione con l'obiettivo di conquistare un posto ai prossimi Europei di categoria.

Nella prima gara, la doppietta di Jamal Iddrissou e il goal del definitivo tris firmato da Christian Comotto hanno sancito un netto 3-0.

Dall’altra parte ci sarà la Slovacchia, reduce dalla sconfitta per 1-0 contro la Turchia nella gara d’esordio del girone.

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La partita di Elite Under 19 valida per la qualificazione agli Europei tra Italia e Slovacchia non sarà trasmessa in tv. L'unico modo per fruire la gara sarà in streaming su Vivo Azzurro TV. Si tratta del sito di riferimento per tutte le nazionali del nostro calcio. Una volta effettuato l'accesso, bisognerà selezionare il match per poterlo vedere.

Italia-Slovacchia Under 19: ora di inizio

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Italia-Slovacchia è una delle gare del girone di qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria. La gara si giocherà sabato 28 marzo 2026 alle ore 17 presso lo Stadio “San Vito - Gigi Marulla” di Cosenza.

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Reggiani, Natali, Cocchi; Liberali, Sala, Mantini; Idele, Iddrissou, Mosconi

SLOVACCHIA (4-3-3): Zajac; Bortoli, Pristach, Balog, Ziska; Vlna, Strucka, Bacik; Baleja, Zulevic, Kovacik

Forma

L'Italia ha vinto il match d'esordio contro l'Ungheria per 3-0, mentre la Slovacchia ha perso di misura per 1-0 contro la Turchia.

Partite tra le due squadre

ITA Ultime 2 partite SVK 2 Vittorie 0 Pareggi 0 Vittorie Slovacchia U19 0 - 1 Italia U19

Slovacchia U19 0 - 3 Italia U19 4 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 0/2

Classifica