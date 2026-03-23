Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Ripartono le Qualificazioni agli Europei Under 21, con la settima giornata che vedrà l'Italia di Silvio Baldini chiamata a superare l'ostacolo Macedonia del Nord.

Gli azzurrini, inseriti nel Gruppo E, si trovano al secondo posto del girone con 15 punti, a -3 dalla Polonia capolista ma davanti a Montenegro, Svezia, ai macedoni e al fanalino di coda Armenia. L'obiettivo, per la nostra Nazionale, è quella di approdare alla fase finale del torneo che si giocherà nel 2027 in Albania e Serbia.

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Come guardare Italia-Macedonia del Nord Under 21 in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Italia-Macedonia del Nord Under 21: ora di inizio

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Italia-Macedonia del Nord Under 21 si gioca giovedì 26 marzo 2026, allo stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena, con calcio d'inizio fissato alle ore 18:15.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Italia-Macedonia del Nord Under 21

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Palmisani; Mannini, Comuzzo, Ahanor, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Cherubini. Ct. Baldini.

MACEDONIA DEL NORD UNDER 21 (4-3-3): Vasilev; Danev, Dimeski, Meliqi, Djekov; Angelov, Gashtarov, Zendelovski; Trajkov, Elezi, Hamza. Ct. Stanic.

CONVOCATI ITALIA UNDER 21

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Mattia Mannini (Juve Stabia); Brando Moruzzi (Empoli);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

Forma

Partite tra le due squadre

ITA Ultima partita NMD 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Macedonia del Nord U21 0 - 1 Italia U21 1 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Classifica