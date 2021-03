Dove vedere Italia-Irlanda del Nord in tv e streaming

Le qualificazioni mondiali dell'Italia si aprono con la sfida all'Irlanda del Nord: tutto sulle formazioni e le info su tv e streaming.

Ha inizio l'avventura dell'Italia che ha come obiettivo quello di strappare la qualificazione ai Mondiali 2022 in programma in Qatar, dopo aver fallito l'appuntamento con la rassegna andata in scena in Russia nel 2018.

Avversario degli azzurri nel primo match è l'Irlanda del Nord, in un raggruppamento a cinque ('privilegio' spettato solo alle quattro finaliste della Nations League) che comprende anche Svizzera, Bulgaria e Lituania.

Sono nove i precedenti in assoluto tra le due nazionali: sei successi per gli azzurri, due pareggi e una sola sconfitta, peraltro pesantissima perché costò la partecipazione ai Mondiali del 1958 in Svezia, prima clamorosa esclusione della storia.

Il confronto più recente è un 3-0 in favore dell'Italia e risalente al 2011: allora fu Antonio Cassano a recitare il ruolo di mattatore con una bella doppietta.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-IRLANDA DEL NORD

Italia-Irlanda del Nord si giocherà giovedì 25 marzo 2021 allo stadio 'Ennio Tardini' di Parma, ovviamente privo di tifosi sugli spalti in osservanza alle norme di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE ITALIA-IRLANDA DEL NORD IN TV E STREAMING

La sfida tra Italia e Irlanda del Nord sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai e precisamente sul canale Rai 1, subito dopo l'edizione serale del TG1.

Streaming disponibile in modalità del tutto gratuita su RaiPlay: basterà collegarsi al sito dal proprio pc e inserire le credenziali d'accesso, oppure scaricare l'applicazione dedicata su smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-IRLANDA DEL NORD

Mancini ha convocato 38 giocatori: solito 4-3-3 con Chiesa e Insigne che dovrebbero giostrare ai lati della punta centrale Immobile. Verratti play di centrocampo, coadiuvato da Barella e Locatelli. Bonucci e Chiellini a comporre la coppia dei centrali difensivi, Florenzi ed Emerson in pole per agire da terzini. Gigio Donnarumma tra i pali.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Verratti, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne.

IRLANDA DEL NORD (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Kennedy; Smith; Boyce, Magennis.