Dove vedere Italia-Irlanda del Nord dei Playoff Mondiali in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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L'Italia, contro l'Irlanda del Nord, si gioca tutto.

La semifinale dei Playoff Mondiali, valevole per il percorso A, vede gli azzurri chiamati a non sbagliare per continuare a coltivare chances utili ad interrompere il digiuno di partecipazioni alla competizione iridata, che dura da ormai ben 12 anni.

La Nazionale di Gennaro Gattuso sfida quella di O'Neill in 90 minuti (escludendo eventuali supplementari e rigori) in un dentro o fuori da brividi, che assume ancor più rilievo considerando i recenti flop che ci hanno impedito di disputare la Coppa del Mondo. Nell'eventuale finale, martedì 31 marzo, dovremmo vedercela fuori casa contro la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina.

Di seguito tutte le info riguardanti il Playoff Italia-Irlanda del Nord, incluse quelle che su formazioni, canale tv e copertura streaming del match.

Come guardare il Playoff Italia-Irlanda del Nord in diretta? Canale TV e diretta streaming

Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei Playoff Mondiali, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e visibile in diretta streaming sia su RaiPlay che utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Italia-Irlanda del Nord: ora di inizio

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Il Playoff Italia-Irlanda del Nord si gioca giovedì 26 marzo 2026, alle ore 20:45, alla New Balance Arena di Bergamo.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Italia - Irlanda del Nord Probabile formazione Panchina Allenatore G. Gattuso Probabile formazione Panchina Allenatore M. O'Neill

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Italia-Irlanda del Nord

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, Brown, McConnell; Hume, Galbraith, Lyons, McDonnell, Lewis; Donley, Price. Ct. O'Neill.

Forma

Partite tra le due squadre